USVOJENA REZOLUCIJA

Priština protiv Haaga: 'Thaci i ostali' u temeljima su slobode i neovisnosti

Demonstrators from Albania and Kosovo protest in support of former Kosovo President Hashim Thaci and other former Kosovo Liberation Army (KLA) members, who are on trial for war crimes
Foto: Florion Goga/REUTERS
1/2
Autor
Hassan Haidar Diab
13.02.2026.
u 15:11

Dokument naglašava obvezu poštivanja međunarodnih pravnih standarda i temeljnih prava optuženih te potvrđuje potporu vrijednostima i nasljeđu OVK-a

Skupština Kosova usvojila je rezoluciju kojom od Specijaliziranih vijeća i Specijaliziranog tužiteljstva u Haagu traži da osiguraju pravično, nepristrano i transparentno suđenje bivšim vođama Oslobodilačke vojske Kosova (OVK) koji se nalaze u pritvoru, nakon što je glavna tužiteljica Specijaliziranog tužiteljstva Kimberly West zatražila kazne od po 45 godina zatvora za četvoricu optuženih u predmetu „Thaci i ostali“. Dokument naglašava obvezu poštivanja međunarodnih pravnih standarda i temeljnih prava optuženih te potvrđuje potporu vrijednostima i nasljeđu OVK-a. Rezolucija je donesena u trenutku pojačanih političkih i pravosudnih napetosti, a kosovske institucije poručuju da očekuju dosljednu primjenu prava, očuvanje dostojanstva optuženih i zaštitu demokratskog poretka.

Rezolucija je usvojena s 90 glasova za. Predstavljajući njezin sadržaj, zastupnik Demokratske stranke Kosova Përparim Gruda izjavio je da su tekst izradili neovisni stručnjaci. Skupština je potvrdila punu predanost poštivanju ustavnog okvira na temelju kojeg su osnovane Specijalizirane komore i Specijalizirano tužiteljstvo, podsjećajući da je njihova zadaća razmatranje navoda iz Izvješća Vijeća Europe iz 2011. godine, za koje se u tekstu navodi da nakon više od desetljeća istraga nisu u cijelosti obuhvaćeni optužnicama.

Dokument izražava vjeru u vrijednosti OVK-a i odaje počast žrtvi podnesenoj za slobodu i neovisnost Kosova, uz istodobno naglašavanje privrženosti demokraciji, podjeli vlasti, neovisnosti pravosuđa te poštivanju ustavnih i međunarodnih standarda zaštite ljudskih prava. Skupština poziva Specijalizirana vijeća i Tužiteljstvo na strogu primjenu međunarodnih standarda pravičnog suđenja, transparentnosti i zaštite prava optuženih, uključujući bivše čelnike OVK-a, a od ombudsmana traži djelovanje s punom neovisnošću. Također se pozivaju države donatori i međunarodne organizacije da prate i poštuju iste standarde, uz potvrdu institucionalne i financijske potpore pravnoj zaštiti optuženih.

U predmetu „Thaci i ostali“ optuženi su bivši politički i vojni čelnici OVK-a Hashim Thaci, Jakup Krasniqi, Kadri Veseli i Rexhep Selimi zbog navodnih zločina počinjenih tijekom rata na Kosovu krajem 1990-ih. Za njih se traži ukupno 180 godina zatvora. OVK je osnovan 1990-ih radi pružanja otpora jugoslavenskim vojnim snagama i ostvarivanja neovisnosti Kosova. Nakon rata organizacija je raspuštena, a mnogi njezini pripadnici uključili su se u novoosnovane institucije sigurnosnog sustava. Kosovo je jednostrano proglasilo neovisnost od Srbije 17. veljače 2008. godine, što Beograd i dalje ne priznaje.

Ključne riječi
presuda Haag skupština Kosovo

