Pojačanje za Trumpovu armadu: bio u Splitu, obavio posao u Venezueli kreće prema Iranu

Najveći svjetski nosač zrakoplova USS Gerald R. Ford s Kariba kreće prema Bliskom istoku. Dok američki predsjednik Donald Trump Iranu daje mjesec dana za postizanje dogovora o nuklearnom programu, Washington istodobno pokazuje vrhunac vojne nadmoći. Poruka Teheranu je jasna: sporazum je moguć, ali alternativa nosi ozbiljne i dalekosežne posljedice.

Trump je u Bijeloj kući izjavio da Sjedinjene Američke Države „moraju postići dogovor“, upozorivši da će u suprotnom posljedice biti „vrlo bolne za Iran“. Naglasio je da želi rješenje u kratkom roku, ali i da neće oklijevati ako pregovori propadnu. Njegove izjave uslijedile su nakon sastanka u Washingtonu s izraelskim premijerom Benjamin Netanyahu, tijekom kojeg je potvrđena potreba nastavka pregovora, ali i zadržavanja snažnog pritiska na Teheran.

U isto vrijeme, američki mediji otkrivaju da je nosač zrakoplova USS Gerald R. Ford dobio zapovijed da s Kariba isplovi prema Bliskom istoku i pojača Trumpovu armadu, kako ju sam naziva američki predsjednik. Njegovo raspoređivanje značit će da će se u regiji nalaziti dva američka nosača zrakoplova, jer je USS Abraham Lincoln već stacioniran u Arapskom moru uz pratnju razarača s navođenim projektilima. Podsjetimo, bosač zrakoplova USS Gerald R. Ford, u listopadu je bio usidren ispred Splita. Nakon toga prebačen je na Karibe gdje je bio stacioniran za vrijeme američkog napada na Venezuelu kada je otet venezuelanski lider Nocolas Maduro. Time se američka vojna prisutnost dodatno pojačava, a poruka dobiva konkretan strateški okvir.

Prema dostupnim informacijama, nosač i njegovi prateći brodovi ostat će u regiji najmanje do svibnja, što upućuje na dugoročniju operativnu spremnost. Raspoređivanje dolazi u trenutku kada Washington želi proširiti pregovore tako da obuhvate ne samo iranski nuklearni program nego i balističke rakete te regionalni utjecaj Teherana. Netanyahu je poručio da uvjeti koje postavlja Trump mogu otvoriti prostor za „dobar sporazum“, ali je naglasio da svaki dogovor mora biti sveobuhvatan i sigurnosno čvrst.

S druge strane, vrhovni vođa Islamske Republike Iran, ajatolah Ali Hamenei, u obraćanju naciji povodom 47. obljetnice Islamske revolucije poručio je da je iranski narod pokazao jedinstvo i otpornost. Zahvalio je građanima na masovnom sudjelovanju u obilježavanju te naglasio da takvo zajedništvo jača neovisnost zemlje i šalje poruku protivnicima da Iran neće pokleknuti pod pritiscima.

Iako je Trump najavio da je novi krug pregovora neizbježan, formalni razgovori još nisu započeli. Iranski sigurnosni dužnosnici boravili su u Omanu i Kataru, gdje su preko posrednika razmjenjivali poruke s američkom stranom. No paralelno s tom tihom diplomacijom, u Perzijskom zaljevu jača vojna prisutnost, a retorika obje strane postaje sve odlučnija.

Bliski istok tako ponovno stoji između sporazuma i konfrontacije. Washington kombinira ultimatum i projekciju sile, dok Teheran odgovara porukama suvereniteta i nacionalnog ponosa. U sljedećih mjesec dana odlučivat će se hoće li prevladati dogovor ili će regija ući u novu, opasniju fazu napetosti.