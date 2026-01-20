Naši Portali
OGLASIO SE VUČIĆ

Vučić objavio fotografiju sa Plenkovićem: Otkrio o čemu su razgovarali

VL
Autor
Šimun Ilić
20.01.2026.
u 16:57

„S @plenkovic.andrej o pitanjima vezanima uz NIS, ukupnoj energetskoj situaciji i osiguravanju stabilne opskrbe u složenim okolnostima.“, napisao je Vučić uz objavljenu fotografiju s hrvatskim premijerom

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je danas iz Davosa fotografiju sa predsjednikom hrvatske Vlade Andrejem Plenkovićem, uz poruku da su razgovarali o pitanjima vezanim uz NIS, ukupnu energetsku situaciju te osiguravanje stabilne opskrbe u složenim okolnostima.

„S @plenkovic.andrej o pitanjima vezanima uz NIS, ukupnoj energetskoj situaciji i osiguravanju stabilne opskrbe u složenim okolnostima.“, napisao je Vučić uz objavljenu fotografiju s hrvatskim premijerom.

Tema NIS-a u regiji dobiva na težini jer bi eventualno preuzimanje ruskog udjela od strane MOL dodatno ojačalo njegov utjecaj na tržište jugoistočne i središnje Europe povezano sustavom JANAF-a. Time bi energetska stabilnost više država bila još snažnije vezana uz jednu kompaniju, što ima i političke implikacije.

Foto: Instagram Screenshot/@buducnostsrbijeav

Svjetski gospodarski forum u Davosu ove godine okuplja političke i gospodarske čelnike iz cijelog svijeta, a u središtu rasprava su geopolitika, rat u Ukrajini, Grenland, energetska sigurnost i stabilnost globalnih lanaca opskrbe. Brojni bilateralni susreti koriste se za neformalne razgovore o regionalnim pitanjima, a energetika je jedna od dominantnih tema zbog nesigurnosti na europskom tržištu. Jedno od najvećih iznenađenja u Davosu danas bila izjava francuskog predsjednika Macrona o povratku Rusije u G8.

Kasnije tijekom dana Vučić je na Instagramu objavio i fotografiju na kojoj jede sendvič, uz poruku: „Naporan dan u Davosu. Ipak, nama sendvičarima je mnogo lakše nego drugima. Sad mogu da izdržim do kasnih večernjih sati.“ Izraz “sendvičari” u Srbiji se koristi kao pogrdan naziv za pristaše vladajuće stranke, a Vučić ga je ovom objavom upotrijebio autoironično.

Zbog sukoba s Trumpom Macron vraća Rusiju u G8!
Ključne riječi
Andrej Plenković Aleksandar Vučić Davos

Komentara 1

Pogledaj Sve
TI
tico123
17:45 20.01.2026.

pod jenaki su uništavaju i jedan i drugi svoje narode

