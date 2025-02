Predsjednik Milanović poslao poklon baki Milki: 'Isuse kak me se itak setil'. Ve sam ja i do predsjednika došla'

Vijest o baki Milki, koja je zbog praćenja inauguracije "nestala" i zabrinula zaposlenice Crvenog križa Ludbreg, brzo se proširila. Njezina predanost praćenju prisege novog predsjednika dirnula je mnoge, a čini se da nije ostavila ravnodušnim ni samog Zorana Milanovića. Baka Milka, puna emocija, primila je veliku poklon košaru i fotografiju s osobnim potpisom predsjednika. Poklon su joj uručili zaposlenici Gradskog društva Crvenog križa Ludbreg, isti oni koji su je i tražili tijekom inauguracijskog dana.

Reakcija bake Milke na neočekivani poklon bila je iskrena i dirljiva. "Isuse kak me se itak setil'. Ve sam ja i do predsjednika došla, a tak sam stara. Kak' je to lepo", izjavila je baka Milka, ne skrivajući oduševljenje gestom predsjednika Milanovića.

