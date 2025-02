Svi su paničarili, a baka Milka (90) je imala važnija posla: Pronašli su je gdje najmanje očekujete

Devedesetogodišnja baka Milka iz okolice Ludbrega izazvala je pravu potragu kad se nije pojavila na uobičajenom mjestu u vrijeme posjeta gerontodomaćice. Dok su se djelatnici Crvenog križa i susjedi zabrinuto pitali gdje je i je li joj se što dogodilo, baka Milka je, nesvjesna drame, pratila važan događaj – inauguraciju predsjednika.

Gerontodomaćica Ivana iz Gradskog društva Crvenog križa Ludbreg redovito posjećuje baku Milku, donoseći joj potrepštine i praveći joj društvo. No, jednog utorka, Ivana je naišla na zaključana vrata. Nije bilo uobičajenog dima iz dimnjaka, a bake Milke nije bilo nigdje. Zabrinuta, Ivana je odmah kontaktirala Crveni križ, nakon čega je pokrenuta potraga. Djelatnici Crvenog križa, zajedno sa susjedima, pretraživali su okolinu. Lupali su po prozorima, čak se i penjali na ljestve kako bi provirili unutra. Naposljetku su baku Milku pronašli u krevetu, udubljenu u praćenje televizijskog programa.

Baka Milka je, na iznenađenje svih, mirno gledala inauguraciju predsjednika Republike Hrvatske. "Pak je denes na televiziji inauguracija predsednika koji je jako bitni za jednu državu. To je sam jemput f’pet let i pitanje bumo li mi više živi dok bu opet. A i kaj bi mi se moglo pripetiti, pak sam ja v mozgu zdrava i se znam" objasnila je baka, dodajući da je potpuno zdrava u glavi i da se ne brine. "Stvarno što bi se moglo dogoditi nekome od 90 godina koji živi sam? Zašto smo opće pomislili da bi joj nešto moglo biti, ona je zdrava" našalili su ze iz Crvenog križa. Iako je sve završilo s olakšanjem i smijehom, baka Milka je ispustila suzu iskreno ganuta vidjevši brigu na licima djelatnika Crvenog križa. "Pak deca, kaj sam ja vama tak bitna i vi me volite?" upitala je, dirnuta 90-godišnjakinja.

>> VIDEO Mlada Filipinka iz Međimurja očarala izvedbom na inauguraciji: Obožava Tajči i Doris Dragović