FOTO/VIDEO Požari se spojili kod Madrida, Francuzi evakuiraju ljude brodovima: 'Situacija je katastrofalna, ovo je najgori požar u povijesti'

Deseci tisuća ljudi bježali su u petak automobilima i brodovima pred požarima na jugozapadu Francuske, dok je Španjolska proglasila nacionalno izvanredno stanje nakon što su se veliki požari spojili nedaleko od Madrida. Ekstremne vrućine dodatno su isušile područje i stvorile uvjete za brzo širenje vatre. Francuske vlasti naredile su potpunu evakuaciju poluotoka Cap Ferret, popularnog turističkog odredišta na atlantskoj obali. U Španjolskoj je, prema navodima vlasti, i treći požar bio pred spajanjem s dvama već povezanim požarima zapadno od Madrida. Obje zemlje, koje su posljednjih mjeseci i godina pogođene nizom toplinskih valova i požara za koje znanstvenici upozoravaju da ih dodatno pogoršavaju klimatske promjene, zatražile su pomoć Europske unije jer su vatrogasne i hitne službe pod velikim opterećenjem, piše Reuters. Španjolska je prvi put u povijesti zbog požara proglasila nacionalno izvanredno stanje, čime je omogućeno korištenje državnih sredstava za borbu protiv krize. "Ovo je najgori požar u povijesti naše regije", rekla je predsjednica madridske regije Isabel Díaz Ayuso nakon što je objavljeno da su se požari spojili. "Ovo je savršena oluja vrlo visokih temperatura i neprestanih vjetrova koji ne popuštaju", dodala je. "Situacija je potpuno neuobičajena i katastrofalna", rekla je, dodajući da je prioritet spašavanje ljudskih života. Španjolski premijer Pedro Sánchez također je poručio da ljudi "proživljavaju dramatičnu situaciju" dok šumski požari pustoše tisuće hektara, piše BBC.

🚨🇪🇸#BREAKING | NEWS ⚠️

Frightening aerial footage of the wildfires burning near Madrid, Spain over 250,000 people have been evacuated.



Local officials tell BBC “extinguishing this fire is beyond the capacity of firefighting crews”. pic.twitter.com/0wgIq8F9mM — Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) July 24, 2026

Na jugozapadu Francuske vlasti su poslale brodove kako bi pomogle u evakuaciji, a oko 110.000 ljudi, među kojima su brojni turisti, dobilo je nalog da napusti područje jer su dva velika požara ugrožavala kuće i kampove. "Ovo je konvektivni požar. Sam se održava, mijenja smjer i uglavnom se kreće prema istoku, prema širem području Bordeauxa", rekao je ministar unutarnjih poslova Laurent Nuñez za televiziju TF1. Dodao je da Bordeaux trenutačno nije ugrožen. Prema njegovim riječima, uništene su 53 kuće. Yoan Urien, koji je u četvrtak kasno navečer napustio svoj dom nakon što je policija naredila evakuaciju njegove četvrti u gradu Biscarrosseu, rekao je da se požar mogao vidjeti iz njegove kuće. "Mogli smo vidjeti kako oblaci postaju sve tamniji i tamniji", rekao je 26-godišnjak za Reuters. Marie Duelz, 51-godišnja belgijska turistica koja je odmarala na Cap Ferretu, rekla je da je vidjela "oblak pepela koji je praktički zaklonio ".

Drugi veliki požar, koji je izbio u obližnjem selu Saumos, sjeverno od Cap Ferreta, prijeti presijecanjem jedine ceste koja vodi s poluotoka. Nuñez je za lokalnu televiziju rekao da je riječ o najvećem požaru ove sezone u Francuskoj. Vatra je zahvatila više od 14.000 hektara šume te uništila više od 100 kuća i jedan kamp, objavile su vlasti. "Srce mi se slama. To je tako ugodno mjesto za život i zaista je tužno gledati kako nestaje u dimu", rekla je Corinne Paillaube, njegovateljica u obitelji. U Španjolskoj je više od 19.000 ljudi dobilo nalog za evakuaciju iz mjesta u planinskom području zapadno od Madrida. Više od 2.000 pripadnika službi i deset zrakoplova bezuspješno je pokušavalo spriječiti spajanje požara, rekao je ministar unutarnjih poslova Fernando Grande-Marlaska. "Morao sam pobjeći iz kuće. Bila je to vatrena kugla. Da sam čekao još pet minuta, sve bi nas progutalo", rekao je evakuirani Enrique Martin u prihvatilištu u Cebrerosu, zapadno od Madrida. Treći požar u pokrajini Ávili bio je pred spajanjem, a moguće je da se već spojio s dvama požarima na području Madrida, rekao je novinarima Nicanor Sen, predstavnik vlade za regiju Kastilju i León.

🔥Imágenes del incendio en Chapinería y Robledo de Chavela (Madrid)🔥



La prioridad absoluta es la seguridad de las personas.



Mientras continúan las evacuaciones y confinamientos, más de 650 guardias civiles trabajan sobre el terreno para proteger a la población.



La situación… pic.twitter.com/4YL2De2pqe — Guardia Civil (@guardiacivil) July 24, 2026

Španjolska policija priopćila je da je jedna osoba uhićena, dok se druga istražuje zbog sumnje da je izazvala požar korištenjem teških strojeva na području na kojem je takva aktivnost bila zabranjena. Područje zapadno od Madrida, gdje brojni stanovnici glavnog grada imaju kuće za odmor, gusto je naseljeno. Samo u jednom naselju uništene su 43 kuće, rekla je Díaz Ayuso. Grande-Marlaska je rekao da je upravo velika naseljenost tog područja bila jedan od razloga za proglašenje nacionalnog izvanrednog stanja. Španjolska se već drugu godinu zaredom suočava s osobito razornom sezonom požara. Od početka godine u toj je zemlji izbilo više od 29 velikih požara, koji su zahvatili površinu pet puta veću nego u istom razdoblju 2025. godine, kada je uništena rekordna površina, objavila je ministrica okoliša Sara Aagesen na društvenim mrežama. Požari su ove godine u Europi već zahvatili više površine od prosječnog godišnjeg iznosa u posljednja dva desetljeća. Europa, kontinent koji se najbrže zagrijava, ove je godine već prošla kroz tri gotovo uzastopna i izrazito snažna toplinska vala.

Znanstvenici upozoravaju da klimatske promjene uzrokovane ljudskim djelovanjem povećavaju intenzitet toplinskih valova, suša i požara, ali i stvaraju uvjete za iznenadne i razorne oluje. Grčka je u Španjolsku poslala dva protupožarna zrakoplova, dok je Hrvatska Francuskoj osigurala zrakoplov i osoblje. Italija je istodobno poslala protupožarni zrakoplov u Tunis, koji se također bori s požarima. Nakon kratkog predaha tijekom vikenda, prosječne temperature u Francuskoj trebale bi ponovno snažno porasti početkom sljedećeg tjedna, prema prognozama državne meteorološke službe Météo-France. Visoke temperature mogle bi dodatno zagrijati francuske rijeke koje se koriste za hlađenje nuklearnih reaktora, što bi moglo dovesti do smanjenja proizvodnje električne energije. Nuklearni reaktor Golfech 2 na jugu Francuske ne radi od 7. srpnja zbog ograničenja povezanih s vrućinama, pokazuju podaci operatera EDF-a. Višetjedno vruće vrijeme također nepovoljno utječe na stanje usjeva kukuruza u Francuskoj.