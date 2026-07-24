Počelo suđenje lažnoj beauty liječnici u Beču. Pacijentica (50) zamalo ostala bez nosa

U Pokrajinskom sudu u Beču, u četvrtak je započeo sudski proces 46-godišnjoj državljanki Njemačke podrijetlom iz Irana, koja je na vrhunskoj lokaciji u centru austrijskog glavnog grada otvorila kliniku i lažno se predstavljala kao beauty liječnica. Optužena je da je bez medicinske diplome izvodila estetske zahvate. Ubrizgavanje botoksa i hijalurona pacijenticama, između 2021. i 2023. godine, u njenoj bečkoj klinici. Ali, to nije sve! Lažna liječnica optužena je i za nadriliječništvo, teške tjelesne ozljede te prijevaru i pronevjeru. Kako u petak izvještava austrijski dnevni list "Heute" dosad je ukupno registrirano 54 žrtava ilegalnih zahvata lažne liječnice. Optužnica obuhvaća 39 slučajeva teških tjelesnih ozljeda i više lakših ozljeda, pri čemu su neke pacijentice ostale trajno unakažene. Jedna od njih, zamalo je ostala bez nosa. Kako je pokazala istraga, 46-godišnjakinja, koja je zapravo bivša neuspješna studentica arhitekture i nema nikakve veze s medicinom, zajedno se je sa svojom sestrom, lažno predstavljala kao liječnica estetske medicine.

Prema podacima Državnog tužiteljstva u Beču, 46-godišnjakinja je tisućama pacijentica ilegalno, injekcijama hijaluronske kiseline i botoksa korigirala usnice i izvodila druge estetske zahvate, primjerice nosa i lica, nanoseći im razna oštećenja. "Kockala se je sa zdravljem svojih pacijenata - i to s razornim posljedicama", izjavio je državni tužitelj jučer, na početku suđenja. "Dijelovi nosa su mi skoro otpali", prisjeća se jedna od žrtava, 50-godišnja Snežana T., koja je dnevnom listu "Heute" rekla kako je već nakon prve injekcije osjetila da nešto nije u redu. "Draga, svi smo mi liječnici, znamo što radimo", uvjeravala ju je 46-godišnjakinja bez ikakvog medicinskog obrazovanja, piše dnevni list "Heute". Uz napomenu kako je samo dva dana kasnije, ta ista 50-godišnjakinja morala biti hitno operirana da bi se spriječilo odumiranje tkiva na njenom licu.

List navodi kako bi 54 evidentiranih žrtava lažne liječnice trebale biti svjedokinje na upravo protiv nje, započetom sudskom procesu. I kako se je osumnjičena 46-godišnjakinja, koja je cijelo vrijeme živjela "na visokoj nozi", na suđenju u Beču želi prikazati u skromnom izdanju. Uz podsjećanje kako je lažna liječnica uhićena u svibnju u Parizu nakon bijega iz Beča, a na suđenju je djelomično priznala krivnju za nadriliječništvo i nanošenje ozljeda, negirajući dio financijskih optužbi za prijevaru i pronevjeru. Austrijski mediji navode kako je lažna "gospođa doktor" kratko bila u pritvoru u Beču, jer je uz pomoć svog odvjetnika Rudija Mayera i zakonskih mogućnosti puštena na slobodu nakon što je pravosudnim organima navodno ponudila jamčevinu od 350.000 eura. Međutim, osumnjičenica je to zlouporabila i pobjegla u inozemstvo, ponosno objavljujući fotografije na Instagramu na kojima se vidi kako šeta skupim trgovačkim četvrtima u Parizu, i to u Gucci čizmama.

Austrijsko pravosuđe potom je promptno reagiralo i 23. svibnja je 46-godišnjakinja, temeljem europskog uhidbenog naloga, uhićena u Parizu i izručena Beču. Tijekom istražnog postupka, lažna liječnica iz Beča sve optužbe je poricala. Sada je promijenila taktiku i kako navodi "Heute" stidljivo je priznala "djelomičnu krivnju". Navodno, po savjetu svog odvjetnika Mayera, uglavnom šuti. List navodi kako jedino što je jučer, prvog dana suđenja izustila bilo je: "Žao mi je. Nisam znala koliko dugo su neki patili". Što se tiče optužbe o pronevjeri, a prema Državnom tužiteljstvu u Beču navodno se radi o "preko 300.000 eura", osumnjičena 46-godišnjakinja njemačko-iranskog podrijetla je pred sudom rekla - da "nije kriva". Lažnog liječnici, prema medijskim izvješćima, ukoliko joj se dokaže krivnja, prijeti zatvorska kazna, u trajanju do 10 godina. Mediji ističu, kako se 46-godišnjakinja smatra nevinom, tako dugo dok joj se ne dokaže suprotno. Suđenje, koje će prema najavama sigurno dugo trajati, jučer je na neko vrijeme odgođeno.