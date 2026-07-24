’Prisilni rad Trumpu je samo izgovor za uvođenje novih carina’

Nedovoljno stroga provedba zabrane prisilnog rada. To je američka administracija navela kao razlog uvođenja novih carina od 10 i 12,5 posto na robu 60 trgovinskih partnera, među kojima je i Europska unija. Odluka je objavljena istovremeno s istekom privremene globalne carine od 10 posto. U analizama se ističe da predsjednik Donald Trump nastoji ispuniti obećanje iz predizborne kampanje o uvođenju gotovo univerzalnih carina. Vrhovni sud je, podsjetimo, u veljači ove godine poništio odluke o carinama koje su se kretale u rasponu od deset do 50 posto, nakon čega je Bijela kuća uvela privremene carine od 10 posto na razdoblje od 150 dana. Taj je rok istekao jučer.