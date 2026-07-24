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NOVE MJERE SAD-A

’Prisilni rad Trumpu je samo izgovor za uvođenje novih carina’

Autor
Ivica Beti
24.07.2026.
u 21:31
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SAD je istekom privremenih mjera uveo nove carine na robu iz 60 zemalja, uključujući EU. Dok Bijela kuća tvrdi da je cilj borba protiv prisilnog rada, stručnjaci ocjenjuju da Washington samo traži pravni temelj za povećanje proračunskih prihoda

Nedovoljno stroga provedba zabrane prisilnog rada. To je američka administracija navela kao razlog uvođenja novih carina od 10 i 12,5 posto na robu 60 trgovinskih partnera, među kojima je i Europska unija. Odluka je objavljena istovremeno s istekom privremene globalne carine od 10 posto. U analizama se ističe da predsjednik Donald Trump nastoji ispuniti obećanje iz predizborne kampanje o uvođenju gotovo univerzalnih carina. Vrhovni sud je, podsjetimo, u veljači ove godine poništio odluke o carinama koje su se kretale u rasponu od deset do 50 posto, nakon čega je Bijela kuća uvela privremene carine od 10 posto na razdoblje od 150 dana. Taj je rok istekao jučer.

Ključne riječi
prisilni rad EU carine Donald Trump

Komentara 1

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Avatar OtuzanKIaun
OtuzanKIaun
21:37 24.07.2026.

Ma mirotvorac samo takav! I empatičan. Zaštitnik djece skupa s Epsteinom. Pravednik među narodima. Dajte mu Nobela za sve.

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