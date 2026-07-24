Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 220
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SLAVEN BILIĆ
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
U VEČERNJIM SATIMA

Buknuo požar kod hotela u Podstrani, tri vatrogasne postrojbe na intervenciji

Facebook/Vatrogasci 193
VL
Autor
Večernji.hr
24.07.2026.
u 23:12
Google icon Dodaj Večernji list među omiljene izvore na Googleu

Za sada nema informacija o tome što je uzrokovalo požar

U petak u večernjim satima izbio je požar na području kod hotela Le Méridien Lav u Podstrani, zbog čega su na teren upućene vatrogasne snage. U gašenju požara sudjeluju pripadnici DVD-a Žrnovnica i DVD-a Podstrana te Javne vatrogasne postrojbe Split. Za sada nema informacija o tome što je uzrokovalo požar, a okolnosti njegova izbijanja tek se trebaju utvrditi, prenosi Dalmacija danas. Facebook stranica Vatrogasci - 193 objavila je video požara na kojem se vidi veličina zahvaćenog područja.

Ključne riječi
Vatrogasci Podstrana Dalmacija požar

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!