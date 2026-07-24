Buknuo požar kod hotela u Podstrani, tri vatrogasne postrojbe na intervenciji

U petak u večernjim satima izbio je požar na području kod hotela Le Méridien Lav u Podstrani, zbog čega su na teren upućene vatrogasne snage. U gašenju požara sudjeluju pripadnici DVD-a Žrnovnica i DVD-a Podstrana te Javne vatrogasne postrojbe Split. Za sada nema informacija o tome što je uzrokovalo požar, a okolnosti njegova izbijanja tek se trebaju utvrditi, prenosi Dalmacija danas. Facebook stranica Vatrogasci - 193 objavila je video požara na kojem se vidi veličina zahvaćenog područja.
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