Buknuo požar kod hotela u Podstrani, tri vatrogasne postrojbe na intervenciji

U petak u večernjim satima izbio je požar na području kod hotela Le Méridien Lav u Podstrani, zbog čega su na teren upućene vatrogasne snage. U gašenju požara sudjeluju pripadnici DVD-a Žrnovnica i DVD-a Podstrana te Javne vatrogasne postrojbe Split. Za sada nema informacija o tome što je uzrokovalo požar, a okolnosti njegova izbijanja tek se trebaju utvrditi, prenosi Dalmacija danas. Facebook stranica Vatrogasci - 193 objavila je video požara na kojem se vidi veličina zahvaćenog područja.