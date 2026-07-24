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ORUŽJE ZA IRAN

Trump upozorio Kinu i Rusiju da ne prodaju oružje Iranu

U.S. President Trump hosts a reception for the reigning MLB World Series champion Los Angeles Dodgers, at the White House
Foto: JONATHAN ERNST/REUTERS
1/4
VL
Autor
Ivan Šaravanja/Hina
24.07.2026.
u 19:34
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One plaćaju nabavnu cijenu, a o tome kako se to oružje dalje raspodjeljuje nemam nikakvih saznanja”, ustvrdio je.

Američki predsjednik Donald Trump u petak je upozorio Rusiju i Kinu da ne prodaju oružje Iranu, dodavši ipak da vjeruje Xiju Jinpingu i Vladimiru Putinu kad tvrde da ne sudjeluju u takvim isporukama. „Dvije velike države koje se često spominju po pitanju Irana, po mom mišljenju, u tome ne sudjeluju”, napisao je Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social, govoreći o opskrbi Islamske Republike naoružanjem. „Bilo bi vrlo loše kad bi to činile. To svakako ne bi bilo u njihovom interesu”, nastavio je republikanac. 

Trump je to objavio u trenutku kad Washington istražuje potencijalnu rusku i kinesku prodaju informacija Iranu, nakon niza napada na američke vojne baze na Bliskom istoku. Američki predsjednik rekao je da mu je kineski kolega Xi Jinping tijekom susreta u svibnju potvrdio da ne želi naoružavati Iran.  „Uzimajući u obzir naše odnose, vjerujem mu na riječ”. 

Dodao je da mu je ruski predsjednik dao slično obećanje, usprkos ratu u Ukrajini, piše France Presse. „On razumije da ja ne prodajem oružje Ukrajini, nego zemljama NATO-a. One plaćaju nabavnu cijenu, a o tome kako se to oružje dalje raspodjeljuje nemam nikakvih saznanja”, ustvrdio je.
Ključne riječi
Kina Rusija Iran Donald Trump

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