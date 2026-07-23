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STOLJEĆIMA STARA METODA

Dok Europa gori, u ovoj zemlji pronašli su neočekivano oružje protiv požara

Wildfire in Spain
Foto: Europa Press/ABACA/ABACA
1/10
VL
Autor
Večernji.hr
23.07.2026.
u 20:10
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Istraživanja pokazuju da ispaša životinja može biti učinkovitija i znatno jeftinija od mehaničkog uklanjanja raslinja. Ipak, stručnjaci upozoravaju da sama po sebi ne može potpuno spriječiti požare

Dok se južna Europa i ovoga ljeta bori s razornim šumskim požarima, u jednoj španjolskoj regiji protiv vatre se bore na potpuno drugačiji način. Umjesto strojeva i tehnologije, u planinama južne Katalonije glavnu ulogu imaju magarci. Kako piše CNN, neprofitna organizacija Tivissa Donkey Firefighters koristi spašene i napuštene magarce za prirodno uklanjanje suhe vegetacije koja tijekom ljeta predstavlja idealno gorivo za šumske požare. Životinje ispašom stvaraju prirodne protupožarne pojaseve i tako smanjuju mogućnost širenja vatre.

Ovogodišnja sezona požara u južnoj Europi počela je ranije nego inače i već je izazvala goleme štete. Samo u Španjolskoj izgorjelo je više od 240.000 hektara zemljišta, a jedan od nedavnih požara na jugu zemlje prerastao je u jedan od najsmrtonosnijih posljednjih godina. Projekt je 2020. godine pokrenuo Joan Cedó Sans, koji je nakon velikih požara u blizini svog imanja odlučio provjeriti mogu li magarci ukloniti gustu šumsku vegetaciju. - Pojeli su baš sve - prisjetio se Cedó za CNN. Ono što je počelo kao mali eksperiment danas je preraslo u ozbiljan projekt. Stado sada broji 62 magarca koji redovito obilaze privatna i javna zemljišta te svojim gotovo nezasitnim apetitom uklanjaju suhu travu i raslinje.

Cedó, koji je u međuvremenu postao gradonačelnik mjesta Tivissa, svakodnevno vođenje projekta prepustio je volonteru Jordiju Garcíji. - Izuzetno je ispunjavajuće. Provodiš vrijeme u prirodi, a pritom ovim životinjama pružaš novu priliku za život - rekao je García.

Mnogi magarci u projektu imaju tešku prošlost. Jedan od njih je Roberto, nekadašnji trkaći magarac koji je završio u klaonici nakon što više nije pobjeđivao na utrkama. - Poseban je i mislim da je toga svjestan - kaže Cedó. Magarica Paloma stigla je u utočište s ozbiljnim problemom pretilosti nakon što su je prethodni vlasnici hranili kolačićima i kockama šećera. - To nije prehrana za jednu takvu životinju. I to je također oblik zlostavljanja - istaknuo je. Danas svi magarci imaju veterinarsku skrb, odgovarajuću prehranu i žive u stadu, dok istodobno obavljaju važan posao u zaštiti prirode.

Kako za CNN objašnjava profesor ekologije biljojeda s Autonomnog sveučilišta u Barceloni dr. Jordi Bartolomé Filella, magarci najradije pasu upravo onu suhu travu koja tijekom ljeta predstavlja najzapaljiviji dio vegetacije. Riječ je o tzv. "finom gorivu" - biljnoj masi koja se najlakše zapali i omogućuje brzo širenje požara.

Profesor ističe kako je najbolji učinak moguće postići kombinacijom različitih biljojeda poput ovaca, koza i magaraca jer svaka vrsta uklanja različite slojeve raslinja. Cedó ipak smatra da upravo magarci imaju posebnu prednost. - Posao koji odrade magarci ne mogu obaviti ni koze ni ovce. Teži su, više pojedu i snažnije gaze tlo, čime prekidaju sloj suhe vegetacije potreban za širenje požara - objasnio je.

Istraživanja pokazuju da ispaša životinja može biti učinkovitija i znatno jeftinija od mehaničkog uklanjanja raslinja. Ipak, stručnjaci upozoravaju da sama po sebi ne može potpuno spriječiti požare. - Teško je jamčiti da uz ispašu neće biti požara, ali ona može znatno smanjiti njihov intenzitet i olakšati gašenje - rekao je Bartolomé. Magarci ujedno održavaju i postojeće protupožarne koridore koje su prethodno izradili ljudi, a njihove utabane staze vatrogascima kasnije mogu poslužiti za razvlačenje vatrogasnih crijeva.

Prema podacima Europske unije, 2025. godina bila je najgora sezona šumskih požara otkad se vode evidencije. U atmosferu je ispušteno rekordnih 13 milijuna tona ugljikova dioksida, a posljedice požara osjećaju se još dugo nakon što se vatra ugasi. Kako navodi CNN, slični projekti danas se razvijaju diljem Španjolske. U Galiciji se u borbu protiv požara uključuju divlji konji, dok u Kataloniji inicijativa Ramats de Foc povezuje uzgajivače ovaca i koza s vatrogascima kako bi se kritična područja redovito održavala ispašom.

Ipak, najveći problem ostaje financiranje. Cedó kaže da se za čišćenje privatnih površina plaća do 80 eura po hektaru, a javnih do 300 eura, što nije dovoljno za dugoročno održavanje projekta. Zbog toga se organizacija u velikoj mjeri oslanja na donacije i partnerstva. - Ovaj projekt nastao je sasvim slučajno, ni iz čega. Ali naučio nas je mnogo, i kao zajednicu i kao ljude - rekao je Cedó.

Na kraju zaključuje kako zapravo ne rade ništa novo. - Ne radimo ništa što naši preci nisu radili. Samo ponovno vraćamo vrijednost tradicionalnom načinu života koji je oduvijek ovisio o životinjama - poručio je.

Ključne riječi
Vatrogasci Španjolska požari

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