Građani Gospića idu pred Vladu, prijete izlaskom na autocestu: 'Dolazimo po odgovore, ne po fotografiranje'

Vlada Republike Hrvatske uputila je Građanskoj inicijativi "Gospić je naš dom" poziv na sastanak koji će se održati u utorak, 28. srpnja 2026., u Zagrebu, izvijestili su iz te inicijative ističući da je poziv uslijedio nakon pritiska građana zbog 45 tisuća tona opasnog otpada i gradnje pogona za litij. Iz inicijative "Gospić je naš dom" ističu da na sastanak idu s konkretnim zahtjevima kako bi se riješilo pitanje Silosa bivšeg PPK Velebit, gdje je ilegalno zakopano više od 45.000 tona opasnog otpada i Smiljanskog polja, gdje se bez studije utjecaja na okoliš gradi pogon za preradu litija. Inicijativa je Vladi i predsjedniku Vlade uputila dopis sa zahtjevom za hitnim sastankom i rokom do 15. srpnja.

Od Vlade traže hitnu i potpunu objavu svih analiza tla, voda i otpada, sanaciju cjelokupnog otpada u Gospiću primjenom žurnog modela koje je država već koristila pri uklanjanju Vjesnikova nebodera u Zagrebu. Zahtijevaju i pokretanje postupka ukidanja građevinske dozvole za pogon za preradu litija u Smiljanskom polju i provedbu zakonom obvezne studije utjecaja na okoliš. "Na sastanak dolazimo s dobrom voljom, jer smo ga mi i tražili. Ali dolazimo po odgovore, ne po fotografiranje. Mjerilo uspjeha ovog sastanka neće biti to što je održan, nego hoće li građani Like dobiti konkretne odgovore i rokove za sva tri zahtjeva", naglasili su iz Inicijative.

U slučaju da sastanak ne rezultira konkretnim odgovorima, inicijativa ostaje pri svim ranije najavljenim koracima, uključujući pravna sredstva pred domaćim i europskim tijelima, ali i izlaskom na najprometnije prometnice, uključujući i autocestu prema moru, ističe se u priopćenju. Na sastanku će sudjelovati potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić, ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marije Vučković, ravnatelj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balena i ravnatelj Instituta "Josip Juraj Strossmayer" Mario Šiljeg. Poziv na sastanak dobili su i župan Ličko-senjske županije Ernest Petryj i gradonačelnik Gospića Darko Milinović kao i predstavnici Državnog inspektorata te Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar".