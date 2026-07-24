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BIZARAN PEH

VIDEO Žena iz auta vrijeđala Nigela Faragea, a onda se dogodilo nešto neočekivano: 'Ovo je trenutačna karma'

Screenshot/X
Autor
Lorena Posavec
24.07.2026.
u 23:35
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"Neće to tako skoro ponovno napraviti", čuje se kako govori jedan od Farageovih suradnika

Jedna žena potpuno je izgubila živce zbog pojavljivanja Nigela Faragea u Clactonu, no njezin ispad završio je prometnom nesrećom. Čelnik stranke Reform UK rukovao se s građanima i "ljubio bebe" u izbornoj jedinici čije birače pokušava pridobiti u okršaju na dopunskim izborima protiv Counta Binfacea. U jednom trenutku pokraj njega je velikom brzinom prošla žena u automobilu te mu doviknula: "Dr**džijo!" Farage inače tvrdi da prima više prijetnji smrću od bilo kojeg drugog britanskog političara. Očito ometena njegovom prisutnošću, žena je ubrzo udarila u stražnji dio automobila koji se zaustavio ispred nje na semaforu. "Neće to tako skoro ponovno napraviti", čuje se kako govori jedan od Farageovih suradnika. Farage je snimku podijelio sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama. "Ova me gospođa vrijeđala, a zatim se zabila vlastitim automobilom. To je ono što biste mogli nazvati trenutačnom karmom!", napisao je.

Farageova popularnost u padu je od sredine kolovoza prošle godine, a nedavna anketa pokazala je da je manje popularan nego što je Keir Starmer bio u trenutku podnošenja ostavke, piše Metro. U međuvremenu su Faragea i njegovu stranku pogodile priče o ljudima koji ih financiraju i podržavaju, uključujući "dar" od pet milijuna funti koji je Farage primio prije izbora 2024. godine. Farage je najavio da će se ponovno kandidirati na dopunskim izborima, predstavljajući ih kao borbu "naroda protiv establišmenta". Međutim, taj mu se potez obio o glavu nakon što su sve velike stranke odbile sudjelovati na izborima, nazivajući ih, između ostalog, "predstavom" i "projektom taštine". Tako je njegov glavni protivnik ostao satirični kandidat Count Binface.

Farage je 2024. godine, nakon što je objavio da će se kandidirati u toj izbornoj jedinici, ispred puba u Clactonu poliven McDonald’sovim milkshakeom od banane. Zastupnici stranke Reform UK dobili su cjelodnevnu policijsku zaštitu nakon smrti Ann Widdecombe. Farage će se na dopunskim izborima, koje je sam izazvao prosvjedujući zbog medijskog i parlamentarnog propitivanja svojih financija i donatora, suočiti s rekordna 33 protukandidata. Glavne parlamentarne stranke bojkotiraju izbore u Clactonu, odbacujući ih kao Farageovu predstavu. Time su satirični kandidat Count Binface i glumac koji je postao političar Laurence Fox ostali među njegovim najistaknutijim suparnicima. Farage je želio da izbori budu okršaj "naroda protiv establišmenta", no sada se suočava s kandidatima među kojima su i trojica predstavnika stranke Official Monster Raving Loony Party te niz neovisnih kandidata.
Ključne riječi
UK Reform UK Sudar Nigel Farage

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