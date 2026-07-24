Ruski diplomat tvrdi: 'Ne namjeravamo napasti Europu ni susjede, uvijek smo mi bili ti koji su napadani'

Rusija nikada nije imala agresivne planove prema svojim susjedima ili europskim državama, izjavio je ruski veleposlanik u Ankari Sergej Veršinin. "Nikada nismo gajili agresivne namjere prema susjednim ili europskim zemljama. Ako pogledate povijest, Rusija je bila ta koja je napadana i čija je sigurnost bila ugrožavana", rekao je Veršinin u intervjuu za televizijski kanal Habertürk. Ruski diplomat naglasio je da je nedopustivo osiguravati vlastitu sigurnost na štetu sigurnosti drugih država, prenosi ruska novinska agencija TASS. "To je navedeno u brojnim međunarodnim dokumentima, uključujući dokumente Ujedinjenih naroda i OESS-a. Nažalost, mnoge zapadnoeuropske prijestolnice to često zaboravljaju", dodao je.

Njegove tvrdnje o nepostojanju agresivnih namjera stižu dok Rusija nastavlja intenzivne i smrtonosne napade na Ukrajinu. U petak je u ruskom balističkom napadu na Kijevsku oblast poginulo deset ljudi, dok ih je gotovo 100 ozlijeđeno, prenosi Reuters. Napad je pogodio mjesto na kojem se održavao događaj povezan s obrambenom industrijom, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je da takvo okupljanje u ratnim uvjetima ondje nikada nije smjelo biti organizirano. Ukrajinska Državna služba za izvanredne situacije objavila je da su spasilačke operacije na lokaciji sjeverno od glavnog grada završene. Na fotografijama koje je služba objavila vide se spasilačke ekipe kako pretražuju ruševine u neposrednoj blizini nekoliko kuća.

"Naravno, uzrok ovog napada su ruske rakete, ništa drugo nego ruski teror", rekao je Zelenski u večernjem videoobraćanju. "Međutim, tisuću smo puta rekli da je u ovakvim ratnim uvjetima, s ovakvim neprijateljem, apsolutno neprihvatljivo održavati bilo kakve izložbe oružja s velikim brojem ljudi, osobito u blizini stambenih zgrada", dodao je. Događaj je organizirala udruga proizvođača dronova, a održavao se na lokaciji udaljenoj kratkom vožnjom od predgrađa Kijeva. Glasnogovornik Glavnog stožera ukrajinske vojske rekao je da lokacija nije bila pod njihovom nadležnošću, ali je naglasio da svaki takav događaj zahtijeva "maksimalne sigurnosne mjere". Vršitelj dužnosti guvernera Kijevske oblasti Ruslan Olijnik objavio je da će u subotu na području regije biti proglašen dan žalosti. U odvojenom ruskom napadu zrakoplovnom bombom na istoku Ukrajine poginulo je pet osoba, a devet ih je ozlijeđeno u gradu Slovjansku, rekao je regionalni guverner Vadim Filaškin. Kasnije je izvijestio da je u novom ruskom napadu na grad tijekom večeri ozlijeđeno još 16 osoba te da su oštećene stambene zgrade.