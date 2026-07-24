VIDEO Reporterka se pripremala za javljanje uživo, a onda je iza nje odjeknula snažna eksplozija

Dok se pripremala za javljanje uživo s područja zahvaćenog velikim šumskim požarom u Francuskoj, iza televizijske novinarke iznenada je eksplodirao spremnik, svega nekoliko metara od mjesta na kojem je stajala cijela televizijska ekipa. Dramatičan trenutak zabilježile su kamere, a snimka se ubrzo proširila društvenim mrežama. Na snimci se vidi kako novinarka stoji ispred kamere pripremajući se za prijenos, dok vatrogasci u pozadini pokušavaju obuzdati vatrenu stihiju. U jednom trenutku dolazi do snažne eksplozije, nakon koje se u zrak diže gust dim.

WATCH: Canister explodes behind a journalist live on air as firefighters battle the massive Gironde, France, wildfire that has forced more than 40,000 people to evacuate. pic.twitter.com/3w2X7sU5si — Scope Report (@ScopeReport_) July 24, 2026

Incident se dogodio tijekom velikog požara u francuskoj regiji Gironde, gdje su vlasti zbog brzog širenja vatre evakuirale više od 40.000 ljudi. Zasad nema informacija da je u eksploziji netko ozlijeđen. Kako prenosi Reuters, Francuska se posljednjih dana suočava s jednim od najtežih požara ove sezone. Vlasti su naredile potpunu evakuaciju poluotoka Cap Ferret, jedne od najpopularnijih ljetnih destinacija na atlantskoj obali. Ukupno je iz tog područja evakuirano oko 63.000 ljudi, a mnogi su na sigurno prevezeni brodovima.

Požar koji je izbio u Saumosu, sjeverno od Cap Ferreta, progutao je oko 10.000 hektara površine te uništio desetke kuća. Francuski predsjednik Emmanuel Macron zbog ozbiljnosti situacije zatražio je pomoć Europske unije, a u gašenje požara uključuju se i zrakoplovi iz više europskih država.

Među njima je i Hrvatska, koja je odlučila poslati jedan Canadair CL-415 Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s dvije posade pripadnika Oružanih snaga RH. S požarima se istodobno bori i Španjolska, koja je prvi put u svojoj povijesti proglasila nacionalnu izvanrednu situaciju zbog šumskih požara. Više od 10.000 ljudi evakuirano je iz područja zapadno od Madrida, dok se vatrogasci bore s nekoliko velikih požara koji još uvijek nisu stavljeni pod kontrolu.

Španjolski premijer Pedro Sánchez stanje je opisao kao dramatično, upozorivši da požari pustoše tisuće hektara i ugrožavaju brojne gradove i sela. I Španjolska je zatražila pomoć Europske unije u gašenju požara.

Prema podacima francuskih vlasti, od početka godine u toj je zemlji izgorjelo više od 50.000 hektara površine, gotovo tri puta više nego u istom razdoblju prošle godine, a meteorolozi upozoravaju da bi novi toplinski val i jačanje vjetra tijekom sljedećih dana mogli dodatno pogoršati ionako iznimno tešku situaciju.