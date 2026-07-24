Zelenski otkrio: Spreman sam potpisati mirovni sporazum s Rusijom u SAD-u

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je spreman potpisati mirovni sporazum s Rusijom u Ovalnom uredu Bijele kuće ili u rezidenciji američkog predsjednika Donalda Trumpa Mar-a-Lago. Zelenski je to rekao u intervjuu s Laurom Loomer, američkom krajnje desnom blogericom i bliskom Trumpovom pristašom, prenosi Ukrainska Pravda. Loomer ga je upitala je li spreman potpisati mirovni sporazum s Rusijom u Ovalnom uredu. "Da, spreman sam. Uvijek sam predsjedniku Trumpu govorio da sam spreman doći u SAD, u Ovalni ured ili u Mar-a-Lago. To ovisi o predsjedniku Trumpu", odgovorio je Zelenski. Dodao je da, kada je riječ o mirovnom sporazumu, ključno pitanje nije gdje će biti potpisan, nego kada će do njegova potpisivanja doći. Zelenski je tijekom intervjua također rekao da Trump razumije kako Rusija nije zainteresirana za okončanje rata. Ukrajinski predsjednik naveo je i da je prekretnica u njegovu odnosu s Trumpom bio njihov kratak osobni susret u Vatikanu, održan u bazilici svetog Petra u Rimu u travnju 2025. godine.

Zelenski bi se, prema riječima dužnosnika Bijele kuće, trebao sastati s Trumpom u utorak u Washingtonu, u sklopu novih pokušaja oživljavanja pregovora o završetku rata. Ukrajinski predsjednik rekao je da je ovoga tjedna razgovarao s Trumpovim izaslanikom Steveom Witkoffom i predsjednikovim zetom Jaredom Kushnerom. Sastanak dolazi nakon razdoblja zastoja u američkim mirovnim naporima, dok se Washington u međuvremenu usredotočio na sukob s Iranom. Istoga dana Trump bi se trebao sastati i s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom, dok je u Washingtonu predviđena i komemoracija za preminulog senatora Lindseyja Grahama, dugogodišnjeg zagovornika potpore Ukrajini, piše Euronews.

Laura Loomer: Would you be willing to sign the peace deal with Russia in the Oval Office?



Zelensky: Yes, I am ready. I am ready to come to the Oval Office or Mar-a-Lago for the peace deal. It depends on Trump.



Source: @LauraLoomer pic.twitter.com/7ysDmFCGzP — Clash Report (@clashreport) July 24, 2026