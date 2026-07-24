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USKORO SE SASTAJE S TRUMPOM

Zelenski otkrio: Spreman sam potpisati mirovni sporazum s Rusijom u SAD-u

Foto: REUTERS
1/9
Autor
Lorena Posavec
24.07.2026.
u 21:38
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Zelenski bi se, prema riječima dužnosnika Bijele kuće, trebao sastati s Trumpom u utorak u Washingtonu, u sklopu novih pokušaja oživljavanja pregovora o završetku rata

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je spreman potpisati mirovni sporazum s Rusijom u Ovalnom uredu Bijele kuće ili u rezidenciji američkog predsjednika Donalda Trumpa Mar-a-Lago. Zelenski je to rekao u intervjuu s Laurom Loomer, američkom krajnje desnom blogericom i bliskom Trumpovom pristašom, prenosi Ukrainska Pravda. Loomer ga je upitala je li spreman potpisati mirovni sporazum s Rusijom u Ovalnom uredu. "Da, spreman sam. Uvijek sam predsjedniku Trumpu govorio da sam spreman doći u SAD, u Ovalni ured ili u Mar-a-Lago. To ovisi o predsjedniku Trumpu", odgovorio je Zelenski. Dodao je da, kada je riječ o mirovnom sporazumu, ključno pitanje nije gdje će biti potpisan, nego kada će do njegova potpisivanja doći. Zelenski je tijekom intervjua također rekao da Trump razumije kako Rusija nije zainteresirana za okončanje rata. Ukrajinski predsjednik naveo je i da je prekretnica u njegovu odnosu s Trumpom bio njihov kratak osobni susret u Vatikanu, održan u bazilici svetog Petra u Rimu u travnju 2025. godine.

Zelenski bi se, prema riječima dužnosnika Bijele kuće, trebao sastati s Trumpom u utorak u Washingtonu, u sklopu novih pokušaja oživljavanja pregovora o završetku rata. Ukrajinski predsjednik rekao je da je ovoga tjedna razgovarao s Trumpovim izaslanikom Steveom Witkoffom i predsjednikovim zetom Jaredom Kushnerom. Sastanak dolazi nakon razdoblja zastoja u američkim mirovnim naporima, dok se Washington u međuvremenu usredotočio na sukob s Iranom. Istoga dana Trump bi se trebao sastati i s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom, dok je u Washingtonu predviđena i komemoracija za preminulog senatora Lindseyja Grahama, dugogodišnjeg zagovornika potpore Ukrajini, piše Euronews.
Ključne riječi
mirovni sporazum Rusija Ukrajina SAD Volodimir Zelenski

Komentara 9

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SE
Serengeti
23:04 24.07.2026.

Zelenski nije nikakav heroj, to je i potvrdio bivši izraelski premijer Naftali Bennett u svom intervjuu. Zelenski se skrivao u bunkeru i zamolio je Bennetta da upita Putina da li ga misli ubiti. Po riječima Bennetta, Zelenski se cijelo vrijeme skrivao u bunkeru i kada mu je Bennett javio da mu je Putin dao garanciju da ga neće ubiti odmah je izašao iz bunkera i snimio video u svom uredu gdje govori kako se ne boji njčega. Intervju možete pronaći ako u pretraživač upišete "Bennett: Putin assured me at Moscow meeting he wouldn’t kill Zelensky".

Avatar Moloh
Moloh
22:19 24.07.2026.

Putleru bi bilo pametnije povući se iz Ukrajine i platiti ratnu štetu, tako spasiti što se može.

ZD
Za_danima
22:23 24.07.2026.

E moj Zeleni moga si davno potpisati prije nego izgine milion ljudi Vjeruj raznim sarlatanima raznim Dzonsonima smrkavcin .Baš njih briga za Ukraince i Ruse sto ginu.Triba podzec sto vise da ginu tako bliski narodi stravično.......Moga si skoro cijelu zemljuju sacuvat.....I na kraju morate ćeš otići jer je počeo taj proces strasno.

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