FOTO Urušio se dio zgrade u Bukureštu: Dvije osobe poginule u eksploziji, više ozlijeđenih

Dvije su osobe smrtno stradale, a 12 ih je ozlijeđeno u eksploziji osmerokatne stambene zgrade u glavnom gradu Rumunjske. Lokalni mediji javljaju kako se dio zgrade u Bukureštu urušila nakon eksplozije.

U eksploziji su razbijeni prozori na obližnjoj srednjoj školi, izvijestila je web stranica Hotnews.ro. Eksplozija je potpuno urušila dva kata i pogodila i oštetila ostale katove, izvijestili su lokalni mediji. Najmanje dvije osobe su poginule, a 12 je ozlijeđeno, izvijestila je web stranica Biziday.ro pozivajući se na hitne službe i ministarstvo zdravstva. Timovi pretražuju mjesto eksplozije tražeći zarobljene osobe, rekao je Biziday, jalja Reuters.