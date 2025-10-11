U eksploziji u tvornici vojnih eksploziva u Tennesseeju ne očekuju se preživjeli

Istražitelji ne očekuju da će pronaći preživjele velike eksplozije u tvornici vojnih eksploziva u Tennesseeju u kojoj je nestalo 18 ljudi, rekli su u subotu dužnosnici, a prenosi Reuters.

Eksplozija, koja se osjetila kilometrima daleko, sravnila je sa zemljom zgradu u sjedištu tvrtke Accurate Energetic Systems u petak rano ujutro u Bucksnortu, oko sat vremena vožnje zapadno od Nashvillea.

"Više od 300 ljudi pretražilo je gotovo svaki centimetar četvorni te tvornice i za sada nismo pronašli preživjele", rekao je šerif okruga Humphreys, Chris Davis. "To je velik gubitak za naše zajednice."

Dužnosnici nisu objavili precizne podatke o poginulima, ali su ranije rekli da se 18 ljudi smatra nestalima.

Istražitelji, uključujući agente FBI-ja i Ureda za alkohol, duhan, vatreno oružje i eksplozive, rade na utvrđivanju uzroka eksplozije, rekli su dužnosnici.

Tvrtka Accurate Energetic Systems razvija, proizvodi i čuva eksplozive za vojno, aero-svemirsko i građevinsko tržište, navodi se na njezinoj internetskoj stranici.