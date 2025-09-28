Dvije različite stvarnosti Amerike: Kirk je imao milijune pratitelja, a mnogi za njega nikada nisu čuli

Nakon što je Donald Trump u studenome prošle godine opet pobijedio na predsjedničkim izborima, njegovi su radosni pristaše na internetu dijelili ekstatične videe, a onaj konzervativnog aktivista Charlieja Kirka postao je i viralan. Kirk je u izbornoj noći vodio podcast te su ga, nakon što je objavljeno da je Trump pobijedio, preplavile emocije pa je zaplakao od sreće zato što se Trump vraća na vlast, čemu je i sam pridonio kampanjom među mladim biračima.



Mnogim Trumpovim pristašama ta iskrena Kirkova reakcija, slika 30-godišnjaka koji ne može doći do riječi od sreće zbog rezultata izbora, ostala je urezana u pamćenje. Tog su se prizora sjetili i nedavno kad je Kirka hladnokrvno ubio čovjek koji se nije slagao s njegovim političkim stavovima. Ta scena s podcasta istovremeno govori mnogo toga o američkim medijima i tamošnjoj politici – današnji američki aktivisti na svojim podcastima ne samo da više ne pokušavaju glumiti neutralnost u politici nego su i eksplicitno svrstani na jednu stranu te doista vjeruju u njezinu moralnu ispravnost, kako na ljevici tako na desnici.