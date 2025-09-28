Naši Portali
JAVNOST RAZLOMLJENA NA NIŠE I BALONE

Dvije različite stvarnosti Amerike: Kirk je imao milijune pratitelja, a mnogi za njega nikada nisu čuli

Autor
Dino Brumec
28.09.2025.
u 11:20

Profesorica na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu Marijana Grbeša-Zenzerović, koja je predavala i na američkim sveučilištima, ističe kako je nevjerojatno "koliko su mainstream elite, mediji, znanost i politika ignorantni prema činjenici da su se publike i medijski krajolik toliko radikalno promijenili, i da se s njima promijenila medijska konzumacija".

Nakon što je Donald Trump u studenome prošle godine opet pobijedio na predsjedničkim izborima, njegovi su radosni pristaše na internetu dijelili ekstatične videe, a onaj konzervativnog aktivista Charlieja Kirka postao je i viralan. Kirk je u izbornoj noći vodio podcast te su ga, nakon što je objavljeno da je Trump pobijedio, preplavile emocije pa je zaplakao od sreće zato što se Trump vraća na vlast, čemu je i sam pridonio kampanjom među mladim biračima.

Mnogim Trumpovim pristašama ta iskrena Kirkova reakcija, slika 30-godišnjaka koji ne može doći do riječi od sreće zbog rezultata izbora, ostala je urezana u pamćenje. Tog su se prizora sjetili i nedavno kad je Kirka hladnokrvno ubio čovjek koji se nije slagao s njegovim političkim stavovima. Ta scena s podcasta istovremeno govori mnogo toga o američkim medijima i tamošnjoj politici – današnji američki aktivisti na svojim podcastima ne samo da više ne pokušavaju glumiti neutralnost u politici nego su i eksplicitno svrstani na jednu stranu te doista vjeruju u njezinu moralnu ispravnost, kako na ljevici tako na desnici.

Donald Trump Charlie Kirk Marijana Grbeša-Zenzerović SAD

OR
Orion5
12:01 28.09.2025.

Razlog zašto je Kirk zaplakao zbog Trumpove pobjede je što neće završiti u zatvoru u procesu kojeg je Bidenova administracija podigla protiv njega. To jasno kaže u videu, da je sretan što će sa ženom i djecom ostati na slobodi.

Avatar Briselko2
Briselko2
12:37 28.09.2025.

Grbeša - Zenzerović? Je li to ona osoba koja je neposredno prije američanskih predsjedničkih izbora predviđala uvjerljiv Trumpov poraz? Na žalost ne mogu pročitati njezin članak ovdje, no čini mi se da drugarica obrće kabanicu (a možda je to već i napravila?)...

AP
APšlape
12:28 28.09.2025.

Iskreno nikad nisam čuo za lika prije nego njegova smrt nije postala dominatna tema po medijima.

