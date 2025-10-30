VIDEO: Kirkova udovica se potpuno slomila pred studentima: 'Teško je ne zaplakati nakon ovog'

"Teško je ne zaplakati nakon ovog", rekla je Erika Kirk, udovica nedavno preminulog američkog influencera i konzervativnog aktivista Charlie Kirka. Kako piše Fox News , Erika povratak organizacije na američke kampuse naziva "duhovnim ponovnim osvajanjem teritorija". Erika je zahvalila okupljenim studentima koji su preplavili arenu, mnogi od njih nosili su majice na kojima je ispisano "freedom" po uzoru na majicu Charlieja koju je nosio na dan kad je ubijen.

Za svog supruga kaže da je uvijek bio empatičan prema studentima na kampusima koje je obilazio: "Pitao vas je kako se zovete, što studirate, koji problemi muče vašu zajednicu na kampusu", dodaje, "Želio je da znate da ulaže vrijeme u vas, u vaše studentske ogranke i u vašu školu. To mu je bilo jako važno". Generaciju Z naziva hrabrom generacijom i poziva ih da učine njezinog supruga ponosnim.

"Izgubila sam prijatelja. Najboljeg prijatelja" rekla je. "Ako vas je strah stajati za istinu, ubojstvo mog supruga stavlja sve strahove u perspektivu. Nikad nije išao linijom nižeg otpora. Vjerovao je da je teži put uvijek onaj pravi, iz razloga što komfor ne mijenja svijet". Također je sa publikom podijelila osobna iskustva koja je doživjela nakon atentata: "Trebalo mi je vremena dok sam se uopće mogla vratiti u našu sobu. Trčala sam do toaleta kroz sobu i nazad. Nisam bila spremna ući, a kad sam bila spremna, spavala sam na njegovoj strani kreveta". „Volite svoju obitelj neustrašivo. Volite svog supružnika neustrašivo. Volite ovu zemlju“, rekla je. „Branite je i služite našem Bogu. I nemojte misliti da je to tuđa odgovornost. Vi to učinite. Vi to učinite.“ Publika je zapljeskala.