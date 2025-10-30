Naši Portali
PRVI GOVOR NA KAMPUSU NAKON SMRTI MUŽA

VIDEO: Kirkova udovica se potpuno slomila pred studentima: 'Teško je ne zaplakati nakon ovog'

Foto: Reuters/Pixsell
VL
Autor
Šimun Ilić
30.10.2025.
u 13:19

Erika Kirk izašla je na pozornicu u Sveučilištu u Mississippiu u srijedu i održala govor pred punom dvoranom. Ovo je prvi događaj Kirkove organizacije "Turning Point USA" od kako je ubijen

"Teško je ne zaplakati nakon ovog", rekla je Erika Kirk, udovica nedavno preminulog američkog influencera i konzervativnog aktivista Charlie Kirka. Kako piše Fox News, Erika povratak organizacije na američke kampuse naziva "duhovnim ponovnim osvajanjem teritorija". Erika je zahvalila okupljenim studentima koji su preplavili arenu, mnogi od njih nosili su majice na kojima je ispisano "freedom" po uzoru na majicu Charlieja koju je nosio na dan kad je ubijen. 

Za svog supruga kaže da je uvijek bio empatičan prema studentima na kampusima koje je obilazio: "Pitao vas je kako se zovete, što studirate, koji problemi muče vašu zajednicu na kampusu", dodaje, "Želio je da znate da ulaže vrijeme u vas, u vaše studentske ogranke i u vašu školu. To mu je bilo jako važno". Generaciju Z naziva hrabrom generacijom i poziva ih da učine njezinog supruga ponosnim. 

"Izgubila sam prijatelja. Najboljeg prijatelja" rekla je. "Ako vas je strah stajati za istinu, ubojstvo mog supruga stavlja sve strahove u perspektivu. Nikad nije išao linijom nižeg otpora. Vjerovao je da je teži put uvijek onaj pravi, iz razloga što komfor ne mijenja svijet". Također je sa publikom podijelila osobna iskustva koja je doživjela nakon atentata: "Trebalo mi je vremena dok sam se uopće mogla vratiti u našu sobu. Trčala sam do toaleta kroz sobu i nazad. Nisam bila spremna ući, a kad sam bila spremna, spavala sam na njegovoj strani kreveta". „Volite svoju obitelj neustrašivo. Volite svog supružnika neustrašivo. Volite ovu zemlju“, rekla je. „Branite je i služite našem Bogu. I nemojte misliti da je to tuđa odgovornost. Vi to učinite. Vi to učinite.“ Publika je zapljeskala.

Zatim je predstavila potpredsjednika JD-a Vancea, prijatelja svog pokojnog muža, nazivajući ga osobom koja „razumije borbu s kojom se suočavamo i može je izraziti na način koji nadilazi rasu i podrijetlo.“ „Nikada neće biti drugog Charlieja,“ rekla je, „ali znam da bi bio ponosan da nas vidi ovdje večeras.“

FOTO Predsjednik Milanović slavi svoj 59. rođendan: Pogledajte kako se mijenjao kroz godine
Ključne riječi
JD Vance erika kirk Charlie Kirk

Komentara 1

Pogledaj Sve
BR
Brkonim75
13:45 30.10.2025.

Pa sto bi ona, sam je kirk govorio da su kolateralne zrtve ok. Pljutz

Kupnja