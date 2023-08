FOTO Benzinska počela prodavati i kruh: 'Peklo se preko noći'

Kao što su najavili ranije ovog tjedna, na benzinskoj postaji Kero-Benz kod Varaždina od danas prodaju i kruh. Poduzetni vlasnici na taj su se potez odlučili nakon što su nekoliko tjedana promatrali navale na malobrojne pekarnice koje su otvorene i nedjeljom.

Podsjetimo, od 1. srpnja vlasnici trgovina morali su ograničiti broj radnih nedjelja. U tu kategoriju spadaju i pekare, koje moraju zatvarati svoja vrata, no benzinskim je postajama dozvoljeno da rade pa se brojni bune da će time ozbiljno ugroziti male trgovine.

- Kruh će biti svjež, ispeći će se tijekom noći, rekao je vlasnik Marko Keretić.

U Kero-Benzu se, kako se čini, trenutno može kupiti dvije vrste kruha pekarnice Klas, po cijeni od 1.80 to jest 2.50 eura.

Nešto južnije, u Zagrebu, ponovno se stvaraju ogromni redovi na autobusnom kolodvoru gdje danas rade čak dvije pekarnice. Dubravica na toj lokaciji odlučila je raditi sve nedjelje u kolovozu, i to do 23 sata. Ako se danas tamo zaputite, spremite se na čekanje, te imajte na umu da je pekarnica od 14 do 15 sati zatvorena zbog pauze.