Američki predsjednik Donald Trump stigao je u petak u Teksas kako bi obišao poplavljena područja i sastao se s lokalnim dužnosnicima, spasiocima i rodbinom gotovo 120 ljudi koji su poginuli u katastrofi koja se dogodila 4. srpnja. Deseci ljudi još se smatraju nestalima. Preživjeli nisu pronađeni od dana kada se dogodila poplava. Poplava u regiji Texas Hill Country, koja obuhvaća središnji i južni Teksas, najgora je od početka Trumpova mandata u siječnju.

FOTO Trump i Melanja stigli u Teksas nakon velikih poplava: 'To je nešto strašno'

Jake kiše izazvale su izlijevanje rijeke Guadalupe pred zoru na Dan neovisnosti. "To je nešto strašno", rekao je Trump novinarima odlazeći iz Bijele kuće. "Nitko ne može u to vjerovati, tako nešto, toliko vode toliko brzo." Predsjednički zrakoplov Air Force One sletio je u zračnu bazu Kelly Field u San Antoniju oko podneva po mjesnom vremenu.

Očekuje se da će se Trump helikopterom uputiti u Kerrville, epicentar poplavom pogođenog područja, gdje će razgovarati s rodbinom žrtava i spasiocima, rekao je dužnosnik Bijele kuće. Saslušat će brifing lokalnih dužnosnika i obići lokacije u okrugu Kerr, epicentru štete.

Okrug se nalazi u području poznatom kao "put bujičnih poplava" u kojem su se dogodile neke od najsmrtonosnijih poplava u SAD-u. Više od 30 centimetara kiše palo je 4. srpnja u manje od sat vremena. Vodostaj rijeke porastao je s oko 30 centimetara na 10,4 metra za nekoliko sati. Više od 160 ljudi još se smatra nestalima, rekli su dužnosnici okruga Kerr, napominjući da takve brojke često znaju biti preuveličane. Poginulo je najmanje 36 djece, od kojih su mnoga bila u kršćanskom kampu za djevojčice Camp Mystic na obali rijeke. Mnogi postavljaju pitanja jesu li lokalni i savezni dužnosnici mogli učiniti više kako bi upozorili ljude da dolazi poplava.