Upucavaju se milijarde, ali Trump nikako da ispuni obećanje: Od njega je bio bolji Obama, desnica mu to ne oprašta

Američki medij FoxNews izvijestio je kako su savezni agenti službe ICE zadužene za hvatanje ilegalnih migranata upali na farmu marihuane smještenu u Camarillu na sjeveru Los Angelesa. Na farmi koja je imala dozvolu države Kalifornije, na saveznoj razini uzgoj ove biljke nije reguliran, radili su većinom migrantski radnici. Došlo je do sukoba jer su pružili otpor, a ICE tvrdi kako je jedan od njih čak pucao iz pištolja pa je za informaciju o njemu raspisana i nagrada od 50.000 dolara.



Slučaj u Camarillu indikativan je na više načina. Administracija predsjednika Donalda Trumpa ulaže velike napore kako bi ispunila njegovo predizborno obećanje o četiri milijuna deportiranih ilegalnih migranata u ovom mandatu. No migranti čine ključnu radnu snagu u više američkih država. Unatoč tom podatku, američka desnica ne smatra da Trump radi dobar posao jer se puno migranata uhićuje, ali ih se malo zapravo i deportira. Prema podacima ICE-a, njihovi su agenti prošli mjesec uhitili otprilike 30.000 imigranata, najviše otkako su u studenom 2020. mjesečni podaci postali javno dostupni. No broj imigranata deportiranih u lipnju, njih više od 18.000, otprilike odgovara polovini broja uhićenih, prema internim podacima koje je dobio NBC News. Od veljače, Trumpova administracija u prosjeku je imala 14.700 deportacija mjesečno. To je daleko ispod mjesečnog prosjeka od 36.000 u 2013., godini s najviše deportacija, i to tijekom administracije Baracka Obame. Od veljače do travnja 2024. administracija Joea Bidena deportirala je u prosjeku 12.660 imigranata, prema podacima ICE-a koje je dobio NBC News. Dakle, Trump deportira manje od "vrhovnog protjerivača" ("deporter in chief", kako su svojedobno zbog brojnih deportacija zvali Baracka Obamu).