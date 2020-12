FOTO Talijane uznemirile jaslice: 'Ovo je stravično djelo, kao da je došlo s drugog planeta'

Na Trgu svetoga Petra u Vatikanu posljednjih je godina bilo postavljeno nekoliko neuobičajenih jaslica, no ovogodišnje izgledaju kao da su stigle iz svemira, kažu njihovi kritičari.

Među figuricama od keramike ovogodišnjih futurističkih vatikanskih jaslica je i astronaut te lik koji podsjeća na Dartha Vadera iz Ratova zvijezda, a dosad su dobile toliko negativnih kritika da bi se, da je riječ o broadwayskoj predstavi, otkazale i prestale prikazivati već prve večeri.

Neki su ih korisnici društvenih mreža, možda u skladu s prevladavajućim raspoloženjem tijekom 2020., nazvali uznemirujućima i potpuno neuvjerljivima. Drugi su bili zajedljiviji.

"Što su to, zaboga, napravili na vatikanskoj piazzi?", tvitao je korisnik A.A. Michelangelo. "Nedostaje mi dovoljno prikladnih riječi kojima bih opisao ovo stravično djelo, koje je vjerojatno stiglo s nekog drugog planeta".

Vatican 'Darth Vader' nativity scene gets earthly thumbs down https://t.co/a33S1zDjUD pic.twitter.com/fpIqbajqzD

Marija, Josip, Tri kralja i pastiri izgledaju poput četvrtastih šahovskih figura, a ni životinje nisu puno bolje.

Vatikan svake godine postavlja druge jaslice, a obično ih doniraju gradovi ili umjetnici.

Ovogodišnji modernistički primjerak već je bio izložen na nekoliko mjesta, a kreirali su ga učenici i nastavnici iz Castellija, talijanskoga grada u pokrajini Abruzzo poznatog po izradi keramičkih predmeta.

Talijani u jaslice tradicionalno svake godine dodaju jedan novi lik koji oslikava aktualna događanja.

In which the Vatican’s 2020 manger includes a joint Viking-alien invasion? #vaticannativity pic.twitter.com/LOkNK3zgqP