Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 152
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
U LJETOVALIŠTU GROMITZ

FOTO Silovao djevojku u Njemačkoj: Policija objavila fotorobot, napadaču ispala papuča

Foto: Schleswig-Holstein State Police
1/2
VL
Autor
Večernji.hr
23.09.2025.
u 15:53

Traženi muškarac opisan je kao stariji od 30 godina, visok oko 1,70 metara. Fotorobot će biti podijeljen i putem plakata na području Grömitza.

Njemačka policija provodi intenzivnu potragu za muškarcem koji je u ljetovalištu Grömitz, u okrugu Ostholstein, napao i silovao 20-godišnju djevojku. Zločin se dogodio u noći s 11. na 12. kolovoza, oko 1 sat ujutro, u ulici Haffkamp. Napadač, koji se navodno kretao biciklom, iznenada je prišao mladoj ženi. Na mjestu događaja pronađena je Adidas papuča za koju se vjeruje da pripada počinitelju.

Foto: Schleswig-Holstein State Police

Prema policijskim informacijama, djevojka se snažno branila i pritom je vjerojatno ozlijedila napadača, prenosi Bild. Smatra se da bi on mogao imati vidljive ozljede na licu, gornjem dijelu tijela ili rukama, što bi moglo olakšati njegovu identifikaciju. Budući da dosadašnja istraga nije donijela rezultate, kriminalistička policija u Neustadtu izradila je fotorobot temeljen na iskazu žrtve i javno ga objavila.

Foto: Schleswig-Holstein State Police

Policija se nada da će objava fotorobota potaknuti građane na davanje korisnih informacija. Traženi muškarac opisan je kao stariji od 30 godina, visok oko 1,70 metara. Fotorobot će biti podijeljen i putem plakata na području Grömitza.

Dijelove Europe poharala oluja, gradovi pod vodom, zatvorene škole: Vozačica poginula u naletu bujice...
Ključne riječi
silovanje Njemačka

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar bender
bender
16:49 23.09.2025.

Službena papuča doktora iz Schwarzwaldske klinike, pa nećemo valjda dopustiti da mu ovakva jedna pogreška upropasti život...

RI
riorio500
16:18 23.09.2025.

Šveđanin prema foto robotu .

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još