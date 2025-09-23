FOTO Silovao djevojku u Njemačkoj: Policija objavila fotorobot, napadaču ispala papuča

Njemačka policija provodi intenzivnu potragu za muškarcem koji je u ljetovalištu Grömitz, u okrugu Ostholstein, napao i silovao 20-godišnju djevojku. Zločin se dogodio u noći s 11. na 12. kolovoza, oko 1 sat ujutro, u ulici Haffkamp. Napadač, koji se navodno kretao biciklom, iznenada je prišao mladoj ženi. Na mjestu događaja pronađena je Adidas papuča za koju se vjeruje da pripada počinitelju.

Foto: Schleswig-Holstein State Police

Prema policijskim informacijama, djevojka se snažno branila i pritom je vjerojatno ozlijedila napadača, prenosi Bild. Smatra se da bi on mogao imati vidljive ozljede na licu, gornjem dijelu tijela ili rukama, što bi moglo olakšati njegovu identifikaciju. Budući da dosadašnja istraga nije donijela rezultate, kriminalistička policija u Neustadtu izradila je fotorobot temeljen na iskazu žrtve i javno ga objavila.

Foto: Schleswig-Holstein State Police

Policija se nada da će objava fotorobota potaknuti građane na davanje korisnih informacija. Traženi muškarac opisan je kao stariji od 30 godina, visok oko 1,70 metara. Fotorobot će biti podijeljen i putem plakata na području Grömitza.