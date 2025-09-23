Naši Portali
U DRESDENU

Iračanin (23) više puta napadao žene u Njemačkoj: Umjesto deportacije ide u psihijatrijsku bolnicu?

Foto: Pixabay
VL
Autor
Večernji.hr
23.09.2025.
u 11:16

Sud treba odlučiti boluje li od paranoidne shizofrenije, što bi značilo njegovo premještanje u zatvoreni objekt u Saskoj. Postoji i opcija deportacije, no ostaje nejasno kamo bi ga se poslalo.

Dvadesettrogodišnji Iračanin koji je u Švedskoj podnio zahtjev za azil, redovito se vraća u Njemačku unatoč tome što nema pravo stalnog boravka. Prema tvrdnjama tužiteljstva, više puta je seksualno uznemiravao žene i djevojke. Umjesto deportacije, sada bi trebao trajno biti smješten u psihijatrijsku ustanovu, prenosi Fenix magazin. Pred Sudom u Dresdenu vodi se postupak protiv I. A. (23) iz Mosula. Tužiteljstvo smatra da kod njega postoji poremećaj seksualne kontrole.

Prema optužnici, 5. ožujka 2025. bez pristanka je uhvatio 22-godišnju djevojku za stražnjicu ispred Frauenkirchea u Dresdenu, nakon što ju je pitao za ime i pozvao k sebi kući. Žena ga je uspjela odbiti. Samo dan kasnije napao je 17-godišnjakinju u Dresden-Blasewitzu, pokušavši je također nagovoriti da pođe s njim. Djevojka je pružila otpor, a on je potom pobjegao i ubrzo napao novu žrtvu – desetogodišnje dijete u blizini škole. Djevojčica je počela vikati i tražiti pomoć, što ju je na kraju spasilo. Počinitelj je pobjegao, no policija ga je ubrzo pronašla. Tijekom pritvora prijetio je prevoditeljici, uz seksualno uznemiravanje i prijetnje smrću.

I. A. slabo poznaje njemački jezik i koristi prevoditelja. Sudac Andreas Ziegel (65) upitao ga je gdje je boravio. Odgovorio je: “Bio sam u centru za azilante u Švedskoj.” Prevoditelj je prenio da optuženi u Njemačkoj nema stalni boravak. Njemački mediji pišu da je podnio azil u Švedskoj, no i dalje se vraća u Njemačku. U veljači 2025. bio je deportiran u Trelleborg u sklopu Dublinskog postupka, ali se nedugo zatim ponovno vratio i nastanio u Saskoj-Anhaltu.

Sud treba odlučiti boluje li od paranoidne shizofrenije, što bi značilo njegovo premještanje u zatvoreni objekt u Saskoj. Postoji i opcija deportacije, no ostaje nejasno kamo bi ga se poslalo. Kao najizglednija mogućnost spominje se Irak, budući da se iz Švedske stalno vraća u Njemačku. Kako prenose mediji, suđenje će se nastaviti iza zatvorenih vrata.

Ključne riječi
seksualno nasilje Njemačka

