FOTO Privođenje Boysa koje traže grčke vlasti

Postupajući po 10 europskih uhidbenih naloga pristiglih iz Grčke policija je privela pripadnike navijačke skupne Bad Blue Boysa koje grčko pravosuđe traži zbog sudjelovanja u neredima u kojima je uoči utakmice Dinama i AEK-a u kolovozu smrtno stradao 29-godišnji grčki navijač. Nad osumnjičenim navijačima policija, prema neslužbenim podacima, nije provodila kriminalističko istraživanje već samo postupala po europskom uhidbenom nalogu. Za jednom osobom s popisa još uvijek se traga.

Ministarstvo pravosuđa u subotu je potvrdilo da su ih nadležne službe Ravnateljstva policije obavijestile o izdanim obavijestima grčkih tijela o deset europskih uhidbenih naloga, a po kojima je policija dužna postupiti. Hrvatska policija, sukladno proceduri, o tome je obavijestila Državno odvjetništvo RH (DORH) radi eventualnog postupanja mjera i radnji iz nadležnosti DORH-a.

Županijsko državno odvjetništvo provodi ovakve naloge i odlučuje o lišenju slobode osoba za koje se oni izdaju, rekao je odvjetnik Ljubo Pavasović Visković za 24 sata. "Slijedi njihovo prvo ispitivanje u DORH-u i nakon toga se odlučuje postoji li potreba da ih se predaje trećoj zemlji, stavlja u istražni zatvor ili ne. To traje dan ili dva, dok se to sve ne odvrti, a do finalne odluke hoće li netko biti predan ili ne obično prođe oko dva mjeseca otprilike", kazao je odvjetnik.

Prema zaprimljenoj obavijesti nalozi su povezani s navijačkim neredima iz kolovoza o čemu nadležna grčka tijela, prema dostupnim informacijama, još uvijek provode istragu, navode u priopćenju. Dodaju da u postupcima europskog uhidbenog naloga, sukladno Zakonu o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije, Ministarstvo pravosuđa i uprave ne sudjeluje.

Eventualnu odluku o postupanju sukladno izdanoj obavijesti odnosno mogućoj predaji donosit će nadležna pravosudna tijela.

Nadležna tijela nastavit će surađivati s grčkim tijelima, a Vlada RH će, kao i do sada, u ovom postupku iz svojeg djelokruga nastaviti poduzimati mjere kako bi hrvatskim državljanima bila osigurana sva prava, stoji u priopćenju.

Nakon što je 29-godišnji navijač AEK-a Michalis Katsouris 7. kolovoza ubijen u neredima uoči kvalifikacijske utakmice za Ligu prvaka, u Grčkoj su uhićena 102 navijača zagrebačkog Dinama koji u zatvorima čekaju završetak istrage.