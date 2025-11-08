Tisuće okupljenih na Rivi tražile puštanje uhićenih: 'Dosta je ponižavanja Hrvata'

Govornici sa prosvjeda navijačke skupine Torcide poručili su kako je određivanje istražnog zatvora devetorici uhićenih nakon incidenta na Danima srpske kulture „neopravdano i politički motivirano“, te su zatražili trenutačno ukidanje pritvora Petru Gojunu i svim uhićenicima. Sa subotnjeg skupa „Što se krvlju brani, ne pušta se lako“, govornici su upozorili na, kako su rekli, “dvostruka mjerila vlasti” i “manipulacije u medijima”. Istaknuli su da prosvjed na Rivi nije usmjeren protiv manjina, nego “za obranu Hrvatske i poštivanje Ustava”

“Dosta je manipulacija i ponižavanja hrvatskog naroda u njegovoj vlastitoj državi. Tražimo poštivanje Ustava i Deklaracije o Domovinskom ratu. Nismo se borili za povratak jugonacionalizma ni za vrijeđanje naših vjerskih i nacionalnih osjećaja”, izjavio je pripadnik 72. bojne VP Mario Rogić.

Istaknuo je i zahtjeve: trenutačno ukidanje pritvora Petru Gojunu, hrvatskom branitelju, logorašu srpskih koncentracijskih logora, i svim ostalim uhićenima jer je, navode, ta mjera nepravedna, pretjerana i politički motivirana. Traži i jasno odricanje od svetosavske ideologije i identitetskog genocida; prestanak manipulacija i recikliranja mračnih operacija; te zaštitu hrvatskog identiteta, vrijednosti i žrtava. Glavnom državnom odvjetniku Ivanu Turudiću poručili su da “izravno primijeni članak 141. Ustava.” “Institucije države ne smiju biti alat političkih konstrukcija ni medijskog lova na hrvatske branitelje”, dodao je Rogić.

Zoran Buzdovačić, predstavnik Koordinacije braniteljskih udruga grada Splita poručio je da je “osnovni cilj ovog okupljanja bio normalizirati situaciju”. “Svjesni smo ishitrenog ponašanja nekih sudionika, ali smatramo da su mediji i drugi prekomjerno dramatizirali događaje. Pozvali smo sve institucije da mirno i objektivno procijene težinu djela. Nismo željeli nikoga usmjeravati, svatko ima pravo na svoje mišljenje, pa tako i institucije“, naglasio je. Dodao je da su, kao suorganizatori, uspjeli organizirati okupljanje u manje od 24 sata, a prema njegovoj procjeni, bilo je prisutno oko pet do sedam tisuća ljudi.

U ime Torcide obratio se Stipe Lekić, koji je zatražio puštanje uhićenih, rekavši da je “sramotno što se i danas zatvaraju nedužni ljudi”. “Prvo bih se želio prisjetiti Frane Tente, koji je prije 80 godina skinuo jugoslavensku zastavu. Nakon toga su ga mučili, a završio je i u zatvoru. Zar nije sramotno da se i danas događaju iste stvari“, upitao je. „Tražimo da puste našu braću što prije - ovo je tek dio nas, ima nas još”, izjavio je Lekić koji je svoj govor završio uzvikom “Bog i Hrvati”, što je popraćeno aplauzom okupljenih.

Na početku Torcidina prosvjeda, kojemu je potporu dao i dio braniteljskih udruga, intonirana je hrvatska himna “Lijepa naša”, nakon čega je uslijedila minuta šutnje za sve poginule i nestale u Domovinskom ratu. Fra Ivo Rastočić predvodio je molitvu za poginule, nestale i umrle branitelje. U publici su se mogli vidjeti transparenti s likovima Jean-Michela Nicoliera i Blage Zadre, vukovarskih herpja, te poruke poput “Uz heroje do groba”.

Nakon prosvjeda na Rivi, sudionici su se uputili pred Županijski sud u Splitu kako bi poslali „simboličnu poruku“. „Sud trenutno ne radi, no želimo pružiti podršku našim ljudima koji su u pritvoru“, rekao je Buzdovačić. Incident u splitskoj četvrti Blatine dogodio se u ponedjeljak predvečer kada je skupina muškaraca odjevenih u crno, od kojih su neki bili i maskirani, upala u prostorije Gradskog kotara Blatine-Škrape gdje je trebalo početi obilježavanje Dana srpske kulture. Unutra je bilo osam djevojaka i mladića članova KUD-a iz Novog Sada, te stariji ljudi, a nakon što su im muškarci rekli da napuste prostoriju to su i napravili, pa program tu večer nije održan.

Nakon što je policiji prijavljen incident, u srijedu su uhićena trojica, a sutradan još šestorica izgrednika. Riječ je o osobama starosti od 23 do 59 godina. Svima je dežurni istražni sudac Županijskog suda u Splitu odredio jednomjesečni istražni zatvor, zbog mogućnosti utjecaja na svjedoke i ponavljanja kaznenog djela. Sumnjiče se zbog kaznenih djela nasilničkog ponašanja i povrede slobode izražavanja nacionalne pripadnosti. Splitski incident osudili su brojni političari i stranke, na državnoj i lokalnoj razini.