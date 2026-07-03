Poslušajte kako je srpski komentator doživio neviđenu dramu i ispadanje Hrvatske sa SP-a

Hrvatska nogometna reprezentacija oprostila se od Svjetskog prvenstva porazom od Portugala 1:2 u šesnaestini finala u Torontu. Hrvatska je povela golom Ivana Perišića u 53. minuti, Cristiano Ronaldo izjednačio je iz kaznenog udarca u 68., a pobjedu Portugalu donio je Gonçalo Ramos u četvrtoj minuti sudačke nadoknade.

Obje su reprezentacije zaprijetile već na otvaranju. Budimir je u 3. minuti nakon akcije Perišića i Vlašića pucao preslabo za Dioga Costu, dok je minutu kasnije Livaković sjajno obranio pokušaj Bruna Fernandesa.

Početkom nastavka Budimira je zamijenio Matanović, a taj se potez pokazao odličnim. U 48. minuti izborio je loptu, Kovačić je izašao sam pred Costu, ali portugalski vratar obranio je njegov udarac. Pet minuta poslije Matanović je ponovno osvojio loptu, Vlašić je proigrao Stanišića, čiji je ubačaj na drugoj vratnici dočekao Perišić i mirno pogodio za 1:0.

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Portugal je izjednačio u 68. minuti iz jedanaesterca koji je realizirao Ronaldo, nakon što je VAR upozorio suca Espena Eskåsa na prekršaj Vlašića nad Veigom prilikom kornera.

Veliku priliku za novo vodstvo Hrvatske propustio je Mario Pašalić u 88. minuti kada je glavom s pet metara pucao pokraj vratnice. Kazna je stigla u sudačkoj nadoknadi – Leão je ubacio s lijeve strane, a Ramos nadvisio hrvatsku obranu i pogodio za 2:1.

U posljednjim sekundama Joško Gvardiol zatresao je portugalsku mrežu i nakratko izazvao erupciju hrvatskog slavlja, no nakon pregleda VAR-a pogodak je poništen zbog zaleđa Pašalića.

Utakmica se, osim u Hrvatskoj, pratila i u regiji. Dramu je ispratio i komentator iz Srbije koji je posebno emotivno doživio naš poništeni gol. Snimku možete poslušati OVDJE.