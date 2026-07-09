Lepa Brena i njen sin uputili apel za pomoć, nudili su čak i novčanu nagradu

Lepa Brena i njezin sin Viktor Živojinović oglasili su se na društvenim mrežama nakon što je iz njihova obiteljskog doma u Beogradu odletjela kućna papiga. Nestanak ljubimca zabrinuo je obitelj, ali i brojne pratitelje koji su se ubrzo uključili u potragu. Živojinovići su odmah pokrenuli apel za pomoć te ponudili nagradu osobi koja pronađe papigu ili pruži informaciju koja bi mogla dovesti do njezina pronalaska. Viktor je na društvenim mrežama podijelio objavu u kojoj je zamolio građane, osobito one s područja Bežanijske kose, da obrate pozornost i jave se ako primijete pticu. Njegovu objavu potom je prenijela i Lepa Brena, čime se apel dodatno proširio među pratiteljima. “Izgubljena ptica na Bežanijskoj kosi. Molimo sve koji su je vidjeli ili pronašli da se jave. Slijedi nagrada za onoga tko je pronađe ili pruži informaciju koja dovede do njezina pronalaska. Hvala svima na pomoći”, napisao je Viktor.

Foto: Instagram

Srećom, potraga je vrlo brzo završila uspješno. Nedugo nakon prvog apela, Viktor se ponovno oglasio i s pratiteljima podijelio lijepe vijesti – papiga je pronađena i vraćena vlasnicima. U emotivnoj poruci zahvalio je svima koji su se uključili, dijelili objavu, slali poruke i nudili pomoć. “Ptica je pronađena. Hvala od srca svim prijateljima, poznanicima i dobrim ljudima koji su podijelili objavu, javljali se i pružili podršku. Odazvali ste se u zaista velikom broju i to mi je puno značilo u ovim trenucima. Hvala vam na svakoj podjeli, poruci i trudu. Još jednom ste pokazali koliko zajedništvo i dobra volja mogu napraviti razliku”, poručio je Viktor.

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Da je papiga uspješno pronađena, potvrdila je i djevojka koja je sudjelovala u njezinu pronalasku. Uz snimku spašavanja kratko je napisala: “Nađena Jolie poslije 9 sati.” Objava o nestanku papige ubrzo se proširila društvenim mrežama, a brojni korisnici dijelili su apel u nadi da će pomoći obitelji Živojinović. Zahvaljujući brzoj reakciji, velikom odazivu ljudi i pomoći onih koji su pratili situaciju, ljubimica Jolie nakon devet sati ponovno se vratila svojim vlasnicima.