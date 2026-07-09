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U Srbiji upucan Sandokan, bivši vođa šabačke grupe

Srbija policija
Davor Javorović/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
09.07.2026.
u 10:10

Ostojić je navodno nakon svađe ispred jednog ugostiteljskog objekta upucan sa više hitaca i prebačen je u bolnicu vozilom Hitne pomoći.

Milan Ostojić Sandokan (51) upucan je sinoć oko 23 sata u Šapcu. Ovaj muškarac poznat je godinama unazad kao osoba iz kriminalnog miljea, piše Blic. Bio je vođa takozvane šabačke grupe koja je 2010. godine optužena za teška kaznena djela na području Srbije. Članovi grupe su bili optuženi za čak pet ubojstava i trgovinu drogom. Ostojić je osuđen na 20 godina zatvora za poticanje na ubojstvo Siniše Kromeka, dok je oslobođen optužbi za zločinačko udruživanje i trgovinu drogom. Sud mu je 2015. godine prepolovio kaznu na 10 godina, a iz zatvora je izašao 2018. godine.

Ostojić je navodno nakon svađe ispred jednog ugostiteljskog objekta upucan sa više hitaca i prebačen je u bolnicu vozilom Hitne pomoći. Nakon što je mu je u Šapcu ukazana pomoć u bolnici prebačen je hitno u Beograd.
Ključne riječi
Šabac Beograd pucnjava pokušaj ubojstva

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