FOTO Sjećate li se njega? Spasio je život Tuđmanu kojeg se 1990. spremao likvidirati Arkan

Kriminalistička serija "K. T. 2 - Pravda na zadatku", poznata pod nazivom "Krim tim 2", hrvatska je televizijska serija koja se premijerno emitirala na malim ekranima od svibnja 2007. do sredine 2008. godine. Osnova formata bila je lažni dokumentarizam, mješavina fikcije i dokumentarnog prikazivanja. Zanimljivo je kako se i danas, nakon više od 18 godina ponovno prikazuje na programu RTL2. Zamišljena je kao ozbiljna detektivska serija koja progovara o zločinima i traga za ubojicama, a pobrala je simpatije gledatelja zbog lošije amaterske glume i tada simpatičnih protagonista. Leon Lučić, Ivan Primorac, Anja Morić i Vesna Kozar posebno su se istaknuli u seriji.

Ivan Primorac, glavni inspektor u seriji prije uloge u Krim Timu 2 iza sebe imao je gotovo trideset godina iskustva u policijskim i operativnim poslovima. Među ostalim, bio je jedan od prvih ljudi u osiguranju pokojnog prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana. Iskusni Primorac glumio je višeg inspektora u seriji, odnosno šefa Leonu, Anji i Vesni. Njegov zadatak je bio upravljati istragom i ispitivati svjedoke kako bi riješio zločin. Danas, više od deset godina nakon serije, na društvenoj mreži Facebook postoje razne obožavateljske stranice za seriju "KT2" i njezine protagoniste. Tako je prije nekoliko godina objavljena i Primorčeva privatna fotografija u plavnoj jakni.

Inače, godine 2010. novinarki Večernjeg lista Ivan Primorac dao je opsežan intervju u kojem je govorio o zanimljivostima iz svog života. Naime, tada je bila aktualna tema o tada novoizabranom hrvatskom predsjedniku Ivi Josipoviću te se govorilo o tome tko će biti njegov tjelesni čuvar. A savjete o tome nudio je i prvi tjelesni čuvar prvog hrvatskog predsjednika Tuđmana, a kasnije zadužen i za voditelja cjelokupnog sustava osiguranja predsjednika, ali i njegova nasljednika na Pantovčaku, Stipe Mesića, za čiju se sigurnost na početku mandata skrbio na putovanjima u inozemstvu i Ivan Primorac. Govorio je kako je bilo izuzetno opasno vrijeme pa je već tada postojala velika mogućnost ugroze života predsjednika. Jedna od prvih stigla je preko Željka Ražnatovića Arkana, koji je s ove strane granice imao široku mrežu suradnika, s kojima je rado kockao u Zagrebu, u koji je često dolazio, pisao je Večernji list u siječnju 2010. godine.

– Iz najpouzdanijeg kruga osoba u svibnju 1990. dobio sam informaciju da muškarac pod nadimkom Akrap planira ubiti Tuđmana. Tada smo kolega i ja aktivirali sve naše kontakte i uz pomoć jednog Crnogorca s jakim vezama među mafijom zapravo utvrdili da se radi o Arkanu, a ne Akrapu, i tada se klupko njegovih veza po Zagrebu počelo odmotavati. Shvativši da je u pitanju kriminalac s međunarodnom reputacijom, koji obavlja najprljavije poslove u službi plana Velike Srbije, procijenili smo da je izuzetno opasan i poduzeli smo sve da neutraliziramo i raščistimo tu situaciju - rekao je tada Zagrepčanin s podrijetlom iz Vrgorca za Večernji list.

– Mi smo prilikom uhićenja te osobe apsolutno znali koga hapsimo – čovjeka koji je planirao ubiti predsjednika. Ta nas je spoznaja i vodila do Arkanova uhićenja, no, kao što je poznato, šest mjeseci poslije, pod nikad razjašnjenim okolnostima, pušten je na slobodu. Špekuliralo se da je netko za taj "posao" spremio milijun maraka u džep – ispričao je tada sugovornik, kojemu je uspješno okončana akcija spašavanja života predsjednika donijela i Tuđmanovo povjerenje, a time i posao osobnog tjelohranitelja.

Osim zbog dokazane odanosti tadašnji mu je predsjednik svoj život povjerio i zbog besprijekorne biografije. Primorac je negdašnji komandos za račun bivše države, koji je pripadao grupi najuvježbanijih ljudi koji je tadašnji sigurnosni sustav imao. Kako je pisano, obučavan je u vojnim kampovima u SAD-u, Izraelu, Njemačkoj i Francuskoj, poznavatelj borilačkih vještina – džiju-džicua, džuda i karatea. Školovan je na višoj školi za unutarnje poslove, diplomirao je na Fakultetu kriminalističkih znanosti, a završio je i cijeli niz tečajeva o djelatnostima osobnog čuvara te i onih iz područja tajnih službi. Do savršenstva je bio izvježban reagirati u situaciji napada na štićenu osobu.

– I tijekom 80-ih godina planirano je više atentata na Franju Tuđmana, od strane stranih obavještajnih službi te nekih kriminalnih i ekstremističkih organizacija. U moje vrijeme, 90-ih, primao je i velik broj pismenih i telefonskih prijetnji. Svaku takvu prijetnju Vojna obavještajna služba uzimala je najozbiljnije, sve dok se nije provjerilo o čemu se radi. Naime, niti sve prijetnje upućuju psihopati niti svim ugrozama prethodi prijetnja. Tom smo se devizom rukovodili u svojem radu – prisjetio se tada Primorac, a ostatak intervjua pročitajte OVDJE.