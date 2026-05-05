FOTO Panika u Kremlju, poduzimaju izvanredne mjere: Oglasio se Zelenski, pogledajte što je poručio

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da bi ukrajinski dronovi mogli uznemiriti tradicionalnu rusku paradu povodom Dana pobjede 9. svibnja u Moskvi, dok Kremlj pojačava mjere sigurnosti i prvi put u dva desetljeća odustaje od prikazivanja teškog naoružanja. U govoru na summitu Europske političke zajednice u Erevanu u Armeniji, Zelenski je istaknuo da Rusija više "ne može priuštiti" vojnu tehniku na paradi na Crvenom trgu. "Rusija je najavila paradu 9. svibnja u Moskvi bez vojne opreme. Ne mogu si to priuštiti – a boje se da dronovi mogu zujati iznad Crvenog trga. To je znakovito. Pokazuje da oni sada nisu snažni", poručio je Zelenski.

Parada 9. svibnja tradicionalno je prilika za Rusiju da demonstrira vojnu moć, no ove godine bit će znatno skromnija. Kremlj je već ranije objavio da tenkovi i rakete neće sudjelovati, što se tumači kao posljedica ranjivosti ruske obrane četiri godine nakon invazije na Ukrajinu, piše Politico. Uoči parade ruske vlasti poduzimaju izvanredne mjere. U Moskvu se dovode dodatni sustavi protuzračne obrane iz drugih regija, uvode se ograničenja na satelitski internet i mobilne veze, a prema izvješćima Novaja Gazeta, od 5. do 9. svibnja bit će blokirane i SMS usluge.

Ove mjere dolaze nakon nedavnih ukrajinskih napada dronovima. U ponedjeljak je, prema priznanju moskovskog gradonačelnika Sergeja Sobjanina, ukrajinski dron pogodio elitnu stambenu zgradu samo šest kilometara od Kremlja. Posljednjih tjedana Ukrajina je više puta napadala i naftnu infrastrukturu u Tuapseu na Crnom moru. Zelenski je na summitu pozvao europske lidere da nastave vršiti pritisak na Rusiju kako bi odabrala diplomaciju umjesto rata. Podsjetio je da je ruski predsjednik Vladimir Putin prošloga tjedna predložio jednodnevno primirje upravo za 9. svibnja, što je Kijev odbacio tražeći dugoročno rješenje. Kremlj je tada odgovorio da je odluka isključivo na Putinu.

Analitičari ocjenjuju da izjava Zelenskog ima i psihološki učinak, želi pokazati da Ukrajina može dosegnuti srce ruske prijestolnice upravo na dan kada Moskva slavi "pobjedu".