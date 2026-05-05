OBILJEŽAVANJE DANA POBJEDE

Nakon Putina, i Zelenski najavio primirje koje počinje u noći na 6. svibnja

King Felipe VI Meets President Zelensky - Madrid
Foto: Europa Press/ABACA/ABACA
Marijeta Nekić/Hina
05.05.2026.
u 01:00

Rusko ministarstvo obrane priopćilo je krajem travnja da će se ovogodišnja parada povodom Dana pobjede 9. svibnja održati bez tenkova i projektila

Ukrajinski predsjednik ‌Volodimir ​Zelenski rekao je u ponedjeljak ⁠da će Ukrajina uvesti primirje ⁠u noći s 5. na 6. svibnja nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin najavio prekid vatre za 8. i 9. svibnja zbog obilježavanja Dana pobjede. Zelenski je na Telegramu objavio da Rusija nije odgovorila na pozive Kijeva na prekid vatre no da ih Ukrajina nastavlja slati jer "vjeruje da je ljudski život neusporedivo vredniji ‌od bilo kakve proslave". "Sukladno tome najavljujemo režim zatišja počevši od ponoći s 5. na 6. svibnja", napisao je. Ukrajinski predsjednik nije dao vremenski okvir za prekid vatre, ali je rekao da će Kijev "djelovati simetrično od određenog trenutka".

Ranije u ponedjeljak, ruski predsjednik Vladimir Putin je proglasio dvodnevni prekid vatre s Ukrajinom 8. i 9. svibnja u povodu obljetnice poraza nacističke Njemačke u Drugom svjetskom ratu, priopćilo je rusko Ministarstvo obrane. Ministarstvo računa na to da će ukrajinska strana slijediti njihov primjer i upozorava da će Rusija pokrenuti masovni raketni napad na Kijev ako Ukrajina pokuša poremetiti proslavu Dana pobjede. "Unatoč sposobnostima koje imamo na raspolaganju, Rusija se prethodno suzdržavala od takvih akcija iz humanitarnih razloga", navodi se u priopćenju.

Ministarstvo je dodalo da upozorava "civilno stanovništvo Kijeva i osoblje stranih diplomatskih misija da pravovremeno napuste grad". Rusko ministarstvo obrane priopćilo je krajem travnja da će se ovogodišnja parada povodom Dana pobjede 9. svibnja održati bez tenkova i projektila zbog zabrinutosti od mogućih ukrajinskih napada dronovima. 

Moskovski gradonačelnik je ranije u ponedjeljak objavio da je ukrajinski dron pogodio stambenu zgradu u blizini središta Moskve, nekoliko dana prije vojne parade u povodu Dana pobjede. Iako Rusija često izvještava o ukrajinskim napadima dronovima na šire područje Moskve, oni obično ciljaju zračne luke, vojne objekte i predgrađa. Civilna infrastruktura u glavnom gradu rijetko je oštećena, a većina dronova presretnuta je, prema službenim priopćenjima.

Ključne riječi
primirje Dan pobjede Vladimir Putin Volodimir Zelenski Rusija Ukrajina

