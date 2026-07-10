Dječak izašao iz kuće dok je mjesečario, nakon 12 sati pronađen je mrtav: 'I ranije je odlazio, jednom su ga našli na ulici...'

Tijelo desetogodišnjeg dječaka pronađeno je u ribnjaku nedaleko njegova doma nakon što je usred noći, mjesečareći, izašao iz kuće. Jackson Georgari posljednji je put viđen u četvrtak oko ponoći na snimci nadzorne kamere na ulazu u stambeni kompleks u kojem je živio na sjeveru Kansas Cityja, priopćila je tamošnja policija. Njegov nestanak prijavljen je kasnije tog jutra, nakon čega je pokrenuta velika potraga u kojoj su sudjelovale četiri policijske uprave, vatrogasci Kansas Cityja te brojni volonteri iz susjedstva. Nakon višesatne potrage uz pomoć dronova i policijskih pasa, policajci su oko podneva pronašli dječakovo tijelo u ribnjaku približno kilometar i pol južno od njegova doma, 12 sati nakon što je posljednji put viđen. Vatrogasci i spasilačke službe pokušali su ga reanimirati, ali bez uspjeha te je dječak proglašen mrtvim, piše Daily Mail.

Policija je objavila da zasad nema neposrednih znakova koji bi upućivali na kazneno djelo, no okolnosti smrti i dalje se istražuju. Medicinski istražitelj pokušava utvrditi točan uzrok i način smrti. Dok je potraga još trajala, dječakova obitelj kazala je za KMBC da je Jackson i ranije mjesečario. Njegova starija sestra Semina Richard ispričala je da se to prvi put dogodilo dok je obitelj živjela u San Diegu, prije nedavnog preseljenja u Kansas City. "Netko ga je pronašao na ulici i nazvao 911. Doveli su ga natrag i pronađen je živ i zdrav", rekla je o tom događaju. Drugi put mjesečario je nakon što se obitelj preselila u Missouri. "Ponovno je pobjegao i otišao sve do mjesta gdje mu se nalazi škola jer je to jedino mjesto koje prepoznaje", ispričala je.

Dječakova smrt duboko je potresla lokalnu zajednicu. "Boli kada se u vašoj zajednici dogodi da dijete usred noći izađe iz kuće i, bez obzira na okolnosti koje su dovele do toga, završi ondje", rekao je kapetan policije Kansas Cityja Jake Becchina za KCTV. "Suosjećate s obitelji. To je nezamislivo. Ne mogu ni zamisliti. Sinoć su otišli na spavanje i sve je bilo normalno, a danas se moraju nositi s ovim", dodao je. Stanovnici koji su sudjelovali u potrazi opisali su što su doživjeli i izrazili sućut obitelji. "Jutros sam imala obavezu, odmah nakon što je policija otišla. Pomislila sam da ću možda imati sreće i pronaći ga, ali do tada je možda već bio preminuo", rekla je Heather Meikenhous. "To je jednostavno tako tužno. Srce mi se slama zbog njegovih roditelja. Molim vas, pronađite mir. Želim vam sve najbolje", dodala je. Estela Yslas, koja u tom susjedstvu živi već 40 godina, kazala je da se ondje nikada prije nije dogodilo ništa slično.

"Htjela bih im reći da sam molila za njih i da mi je jako žao zbog njihova gubitka. Molila sam da ga pronađu, ali ne na ovakav način", poručila je dječakovoj obitelji. Udruga roditelja i nastavnika osnovne škole Briarcliff potvrdila je na društvenim mrežama da je Jackson bio učenik te škole. "Upućujemo najdublju sućut učenikovoj obitelji, prijateljima, školskim kolegama, nastavnicima i svima čije je živote dotaknuo", navodi se u priopćenju. "Molimo vas da ovu obitelj i cijelu zajednicu Briarcliffa i dalje nosite u svojim mislima i srcima", dodali su. Jackson je najesen trebao krenuti u peti razred.