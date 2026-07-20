Poznati vrtlar otkrio kako održati vrt raskošnim do kraja ljeta: Sve se svodi na ova tri koraka

Početkom ljeta vrt i okućnicu isupi šarenilo boja, ali kako sezona odmiče, dio cvijeća počinje venuti i stvarati ocvale cvjetove. Prema savjetima vrtlara i TikTok kreatora Isha, baš je zbog toga sada važno posvetiti biljkama malo više pažnje kako bi nastavile stvarati nove pupove i nastavile bujno rasti.

Prvi korak koji preporučuje jest redovito uklanjanje ocvalih cvjetova. Deadheading je metoda uklanjanja osušenih cvjetova i drugih odumrlih dijelova biljke kako ona ne bi nepotrebno trošila energiju na stvaranje sjemena, već je usmjerila na razvoj novih pupova. Ish savjetuje da se cvjetovi ne trgaju rukom, nego odrežu vrtnim škarama pri dnu cvjetne stapke jer je to učinkovitije i manje opterećuje biljku. Ovu je naviku vrlo lako uvrstiti u svakodnevnu brigu o vrtu jer je možete obaviti usput, dok navečer zalijevate cvijeće, a za to će vam trebati svega nekoliko minuta. Kod petunija je ovaj zadatak najjednostavniji jer se ocvali cvjetovi mogu ukloniti prstima, bez ikakvog alata. Uklanjanje osušenih cvjetova najbolje je obavljati u večernjim satima ili rano ujutro, kada biljke nisu izložene jakom suncu i visokim temperaturama.

Drugi važan korak je pravilno zalijevanje, osobito tijekom visokih temperatura. Kako bi se vlaga dulje zadržala u tlu, preporučuje dodavanje sloja malča oko biljke. Kao dobar izbor navodi malč od kokosovih vlakana, koji smanjuje isparavanje vode i štiti tlo od pregrijavanja. Biljke je bolje zalijevati rjeđe, ali obilnije, nego često s malim količinama vode. Na taj način vlaga dopire dublje do korijena, umjesto da voda samo prođe kroz površinski sloj zemlje ili teglu, a biljka od nje nema dovoljno koristi.

Redovita prihrana također je važna ako želite da biljke nastave cvjetati tijekom ljeta. Ish koristi gnojivo za rajčice jer sadrži više kalija i fosfora, hranjivih tvari koje potiču stvaranje novih cvjetova te pridonose intenzivnijim bojama i bujnijoj cvatnji. Prihranu preporučuje svaka dva do tri tjedna. Dakle, učestalo uklanjanje ocvalih cvjetova, pravilno zalijevanje i prihrana pomoći će biljkama da ostanu zdrave i raskošne sve do kraja ljeta.