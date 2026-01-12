Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 183
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
EP RUKOMET 2026.
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
BEOGRAD

VIDEO Ovo morate vidjeti: Kod naših susjeda snijeg se čisti puhačem za lišće

Čišćenje snijeg puhačem za lišće
Screenshot/X
VL
Autor
Gabrijela Čuljak Jurić
12.01.2026.
u 18:12

Do problema sa snijegom i ledom došlo je prije nekoliko dana, a prometnice su i dalje neprohodne

U Srbiji je u 11 općina nedavno proglašeno izvanredno stanje zbog snijega i leda. Oborine su bile jake, prometnice neprohodne, nogostupi zaleđeni, a kretanje je onemogućeno, ponajviše zbog problema u javnom prijevozu.

Međutim, od ovog problema prošlo je nekoliko dana, a ulice su i dalje neprohodne, te se stječe dojam da je cijeli Beograd blokiran, javlja Nova.rs. Srpska javnost se dodatno razljutila kada se društvenim mrežama počela širiti snimka radnika nadležnih službi koji snijeg čisti, ni manje ni više, nego puhačem za lišće. 

Na jednom video prikazana je i prometna cesta, te ralica koja čisti, ali ne prometnicu, već dio pored nje.

Ljudi tako u nevjerici gledaju čišćenje centra Beograda, s pretpostavkom da će sigurno biti tek kada se snijeg i led otope
Radite li zimi ovu pogrešku? Poznati automehaničar upozorio: 'Uništit će vam motor. Molim vas, ne činite to'

Ključne riječi
led Beograd snijeg

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!