VIDEO Ovo morate vidjeti: Kod naših susjeda snijeg se čisti puhačem za lišće

U Srbiji je u 11 općina nedavno proglašeno izvanredno stanje zbog snijega i leda. Oborine su bile jake, prometnice neprohodne, nogostupi zaleđeni, a kretanje je onemogućeno, ponajviše zbog problema u javnom prijevozu.

Međutim, od ovog problema prošlo je nekoliko dana, a ulice su i dalje neprohodne, te se stječe dojam da je cijeli Beograd blokiran, javlja Nova.rs. Srpska javnost se dodatno razljutila kada se društvenim mrežama počela širiti snimka radnika nadležnih službi koji snijeg čisti, ni manje ni više, nego puhačem za lišće.

Svet nije video ovakve idiote !!!!! pic.twitter.com/UNhsEotrP8 — 𝓐𝓵𝓮𝔁  (@whitesnake1005) January 11, 2026

Na jednom video prikazana je i prometna cesta, te ralica koja čisti, ali ne prometnicu, već dio pored nje.

Ljudi tako u nevjerici gledaju čišćenje centra Beograda, s pretpostavkom da će sigurno biti tek kada se snijeg i led otope.