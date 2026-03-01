IDF: Eliminirali smo sve više iranske terorističke čelnike

Usred eskalacije sukoba između Izraela i SAD-a s Iranom, Izraelske obrambene snage (IDF) su objavile da su "svi viši teroristički čelnici iranske Osovine terora eliminirani". Iranski vrhovni vođa, ajatolah Ali Khamenei, ubijen je u svom kompleksu u glavnom gradu Teheran skupa s članovima obitelji, izvijestili su iranski državni mediji. Prema agenciji Fars, Hamenei je likvidiran rano ujutro "u svom uredu u rezidenciji vođe" dok je "obavljao svoje dužnosti", što je izazvalo podijeljene reakcije među stanovnicima. Dok su neki tugovali, drugi su slavili na ulicama Irana.

Izraelske obrambene snage su također priopćile da su u jučerašnjim početnim zračnim udarima ubile 40 "ključnih" iranskih vojnih zapovjednika, uključujući načelnika Glavnog stožera Abdolrahim Mousavia. Prema vojnim izvorima, Mousavi je bio odgovoran za "upravljanje iranskim sigurnosnim aparatom i nadzirao je ispaljivanje stotina balističkih projektila lansiranih prema izraelskom teritoriju, koji su ubili izraelske civile tijekom operacije".

U napadima je ubijen i bivši iranski predsjednik Mahmud Ahmadinejad, koji je zemlju vodio od 2005. do 2013. godine. Njegova rezidencija u Narmaku, na sjeveroistoku Teherana, pogođena je u zračnim udarima. Prema medijima bliskim režimu, uz Ahmadinedžada poginuli su i njegovi tjelohranitelji. Tijekom svoje političke karijere, Ahmadinedžad bio je poznat kao radikalni konzervativac i otvoreni zagovornik antizapadne politike, a njegov mandat obilježile su česte izjave ekstremnog mržnjom prema Izraelu.