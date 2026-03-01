Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 126
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
FOTO/VIDEO Amerikanci potvrdili prve žrtve. Iran pokušao udariti nosač zrakoplova USS Abraham Lincoln
FOTO Ovako izgleda centar u Teheranu nakon atentata Alija Khameneija
VIDEO Izraelske snage probile se do središta Teherana: Pogledajte razarajući zračni napad
Što Hrvatska radi dok Bliski istok gori? Niz hitnih razgovora s čelnicima regije i upozorenje građanima
Oglasio se Trump: 'Pristao sam razgovarati. Trebali su to učiniti ranije'
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
OBJAVILI POPIS

IDF: Eliminirali smo sve više iranske terorističke čelnike

Foto: IDF
Autor
Lorena Posavec
01.03.2026.
u 18:29

Izraelske obrambene snage su također priopćile da su u jučerašnjim početnim zračnim udarima ubile 40 "ključnih" iranskih vojnih zapovjednika

Usred eskalacije sukoba između Izraela i SAD-a s Iranom, Izraelske obrambene snage (IDF) su objavile da su "svi viši teroristički čelnici iranske Osovine terora eliminirani". Iranski vrhovni vođa, ajatolah Ali Khamenei, ubijen je u svom kompleksu u glavnom gradu Teheran skupa s članovima obitelji, izvijestili su iranski državni mediji. Prema agenciji Fars, Hamenei je likvidiran rano ujutro "u svom uredu u rezidenciji vođe" dok je "obavljao svoje dužnosti", što je izazvalo podijeljene reakcije među stanovnicima. Dok su neki tugovali, drugi su slavili na ulicama Irana.

Izraelske obrambene snage su također priopćile da su u jučerašnjim početnim zračnim udarima ubile 40 "ključnih" iranskih vojnih zapovjednika, uključujući načelnika Glavnog stožera Abdolrahim Mousavia. Prema vojnim izvorima, Mousavi je bio odgovoran za "upravljanje iranskim sigurnosnim aparatom i nadzirao je ispaljivanje stotina balističkih projektila lansiranih prema izraelskom teritoriju, koji su ubili izraelske civile tijekom operacije".

U napadima je ubijen i bivši iranski predsjednik Mahmud Ahmadinejad, koji je zemlju vodio od 2005. do 2013. godine. Njegova rezidencija u Narmaku, na sjeveroistoku Teherana, pogođena je u zračnim udarima. Prema medijima bliskim režimu, uz Ahmadinedžada poginuli su i njegovi tjelohranitelji. Tijekom svoje političke karijere, Ahmadinedžad bio je poznat kao radikalni konzervativac i otvoreni zagovornik antizapadne politike, a njegov mandat obilježile su česte izjave ekstremnog mržnjom prema Izraelu.

Smaknut s članovima obitelji: Uz ajatolaha su ubijeni i njegova kćerka, zet i unuka
Ključne riječi
sukob na Bliskom istoku napad na Iran Iran Izrael IDF

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!