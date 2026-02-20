Naši Portali
NAJNOVIJI REJTING

Ovo bi bili rezultati izbora da se održavaju ovaj vikend

20.02.2026.
21:21

Istraživanje također pokazuje da je broj neodlučnih birača značajan

Kako bi izgledali rezultati kada bi se izbori za Hrvatski sabor održali ovog vikenda? Prema najnovijem istraživanju HRT-a o popularnosti političkih stranaka, koje je od 16. do 18. veljače provela agencija Promocija plus na uzorku od 1000 ispitanika, HDZ ostaje vodeća politička opcija s 29,8% potpore građana. SDP bi trenutačno osvojio 22,5% glasova, dok je treća stranka po popularnosti Možemo s 12,8%. Na četvrtom mjestu nalazi se Most s 5% potpore. Nezavisna lista Marije Selak Raspudić dobiva 2,9%, a HDZ-ov koalicijski partner Domovinski pokret 2%.

Među manjim strankama, IDS bi dobio 1,2%, Pravo i pravda 1,1%, dok su na 1% DOMiNO, HSLS te Nezavisna platforma Sjever. Potporu manju od 1% imaju Hrvatski suverenisti (0,9%), Centar (0,8%), HNS i HSS (po 0,6%), te Fokus i HSU (po 0,5%). Istraživanje također pokazuje da je broj neodlučnih birača značajan - njih 13,7% još uvijek nije odlučilo za koju stranku bi glasalo.
Istraživanje je provedeno uz maksimalnu pogrešku od +/-3,53% i razinu pouzdanosti od 95%.

K1
Kalimero_12
21:43 20.02.2026.

Da ankete provodi netko normalan, neutralan a ne levi mediji, HDZ bi imao najmanje 50 %, a Plenković najmanje 70 %.

DX
Dx
22:16 20.02.2026.

Budimo iskreni , SDP je intelektualno i moralno u rangu DP , tako da je nerealno očekivati podršku preko 20% , za one koji obećavaju jedno prije , a rade sve suprotno nakon izbora.

SI
Sivooki
21:58 20.02.2026.

Po ovomu je onda razumljivo da Hrvatima ne smeta petokraka.

