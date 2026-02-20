Austrijske autoceste na više mjesta zatvorene za promet, lavine i dalje odnose živote

Ogromne količine snježnih oborina, a djelomično i vlažan i gusti snijeg koji je noćas i jutros padao u Austriji, posebice njenom istočnom i južnom dijelu, izazvao je potpuni prometni kolaps. Uključujući Beč, u kojem je napadalo oko 20 centimetara snijega, javljaju u petak austrijski mediji. Zbog snježnog nevremena u petak cijelo prijepodne bila je zatvorena i bečka zračna luka Schwechat. Otkazano je 150 letova. Zračna luka je u djelomični pogon puštena u 12 sati, a prvi letovi uslijedili su oko 13 sati, izvijestila je austrijska televizija ORF u svom popodnevnom Dnevniku. Putnike se upozorava, da moraju računati s daljnjim kašnjenjima. Posebno teška situacija je u austrijskoj pokrajini Štajerskoj, čiji je glavni grad Graz.

“Štajerska de facto nije više dostižna za individualni promet”, upozorio je u petak u podne Harald Lasser iz Austrijskog auto-moto kluba ÖAMTC. Naglasio je kako autocesta A9 (Pyhrnautobahn), kao i Južna austrijska autocesta A2 koja prolazi kroz austrijsku pokrajinu Štajersku i vodi od Graza do Beča i obrnuto, kao i u drugom smjeru prema Klagenfurtu - na više je mjesta blokirana i zatvorena za promet. Lasser je apelirao na vozače da ne kreću na put. Uz nanose snijega u kasnim popodnevnim i večernjim satima moguća je i poledica, upozoravaju meteorolozi. U pokrajini Štajerskoj u petak je, kako piše “Kleine Zeitung” također nastao snježni kaos. Tijekom noći palo je oko 30 centimetara snijega, koji i dalje pada. To uzrokuje kako navodi list, kaos na cestama.

Posebno je teško stanje na austrijskoj Južnoj autocesti A2 koja vodi od Spielfelda na austrijskoj granici, odnosno iz smjera Klagenfurta preko Graza do Beča. Prema posljednjim izvještajima posebno je teško stanje na dijelu autoceste A2 na prijevoju preko Wechsela, punom zavoja. Dobro poznatog i Hrvatima. Tamo su jutros vozači stajali u koloni više od tri sata. Željeznički promet kroz Štajersku je također poremećen: na južnom dijelu u blizini Wildona, zatim na istočnom dijelu u blizini Laßnitzhöhe, kao i Wieserova željeznica. Austrijski državni centar za uzbunjivanje, odmah iza 8 sati ujutro izdao je upozorenja da se ne kreće nepotrebno na put automobilom, kao i da se izbjegava boravak na otvorenom. Više od 30.000 kućanstava na jugu Štajerske ostalo je bez struje. Stalno se događaju novi nestanci.

Više od 444 vatrogasnih postrojbi i preko 2.600 vatrogasaca na terenu interveniralo 1427 puta. Pokrajinski poglavar Štajerske Mario Kunasek (FPÖ), pozvao je sve građane na oprez. Prema podnevnim informacijama Kleine Zeitunga promet je u to vrijeme bio u zastoju na dijelovima glavnih autocesta koje prolaze kroz Štajersku: A2, A9 i S6. Na Južnoj autocesti A2 koja vodi od Klagenfurta prema Grazu, autocesta ostaje zatvorena između tunela Mitterberg i Packsattela zbog prevrnutog kamiona.

A od Hartberga, dakle nakon Graza prema Beču promet je kako navodi list u zastoju već tri sata jer vatrogasci moraju iz snijega osloboditi više zaglavljenih vozila. Preko austrijskih sredstava javnog informiranja putnicima se i dalje savjetuje “da planiraju više vremena ako nekuda moraju putovati ili ići, da budu strpljivi - i ako je ikako moguće, izbjegavaju nepotrebna putovanja!” Prvenstveno putovanja austrijskim autocestama te željeznicom zbog snježnih nanosa. Na stotine kamiona, ali i osobnih automobila ostalo je zaglavljeno u snijegu na istočnom i južnom dijelu Austrije.

O ozbiljnosti situacije govori i podatak da je dobrovoljna vatrogasna postrojba Wiener Neustadta, pri izlasku na intervencije, uz zimske gume morala na svoja vozila staviti i lance za snijeg. Dodatni problem je, što u tom dijelu Austrije snijeg i dalje pada. I što snježni kolaps nije pogodio samo autoceste nego i željezničke pruge. Diljem cijele Austrije na cestama i autocestama teška vozila ostala su zaglavljena na snježnim, a negdje i zaleđenim cestama. U mnogim je područjima posve blokiran promet, a dogodilo se je i mnogo nesreća.

U Tirolu je zabilježeno nekoliko odrona lavina s žrtvama zatrpanim u snijegu. U okrugu Landeck skijaš iz Njemačke smrtno je stradao pri odronu lavine. Njegov 16-godišnji sin teško je ozlijeđen. U okruzima Alpach i Kufstein jedna je osoba zahvaćena lavinom teško ozlijeđena i reanimirana, a dvije ostale su se same izvukle ispod snježne mase. Veliku sreću u nesreći imali su danas ujutro putnici autobusa u okrugu Reute u Tirolu, kada je lavina zahvatila autobus i odsklizala ga s ceste. Srećom nitko od 11-ero putnika nije ozlijeđen.

Policija je cestu zatvorila za promet. U Salzburgu je također na snazi visoki stupanj opasnosti od lavina. U Ebelsbergu u Linzu, glavnom gradu pokrajine Gornje Austrije radnik Zimske službe koji je ralicom čistio snijeg s pločnika i stubišta, nehotice je udario u svoga kolegu, koji je na mjestu ostao mrtav, izvijestila je televizija ORF. U pokrajini Donjoj Austriji, vatrogasne postrojbe morale su intervenirali više od 760 puta, a i brojne su cesta zatvorene zbog prometnih nesreća.

Ništa bolja situacija nije ni u Gradišću gdje je zatvoreno 17 prometnica zbog opasnosti od rušenja drveća ili grana na kolnik. U pokrajini Koruškoj već danas rano ujutro došlo je do prekida opskrbe električnom energijom, što je izazvalo i kaos u prometu. Stručnjak za klimatske promjene GeoSphere Austria Alexander Orlik je rekao kako količina novog snijega koja je upravo pala u Austriji “nije jako neuobičajena”.

“Ono što je se već duže nije dogodilo je, da je u cijeloj Istočnoj regiji Austrije, od Beča preko Željeznog do Graza, istovremeno palo toliko snijega. Posljednji put je to bilo u veljači 2013. godine”, naglasio je Orlik. Dodao je kako se snijeg neće dugo zadržati, i već od subote se počinje lagano topiti, a sljedećih dana stiže zatopljenje. A kada smo kod Beča treba napomenuti da je u austrijskom glavnom gradu snijeg danas također izazvao kolaps: srušeno drveće i ne samo u snijegu zaglavljeni kamioni i autobusi nego i tramvaji i djelomično podzemna željeznica na dijelovima gdje vozi iznad zemlje.

Bečke vatrogasne postrojbe cijeli su dan u neprekidnom pogonu. Većina poziva odnosila se je na srušena stabla. “Od 7,30 sati proglasili smo stanje pojačane pripravnosti”, rekao je glasnogovornik vatrogasnih postrojbi Jürgen Figerl. Figerl je također apelirao na Bečane da “ne zovu vatrogasce zbog malih grana, ako ne predstavljaju opasnost."

U posljepodnevnim satima stanje se je popravilo i Bečani su malko odahnuli. U noći s petka na subotu najavljena je niska temperatura zraka i mogućnost poledice u austrijskom glavnom gradu. Ali i u drugim austrijskim saveznim pokrajinama, koje su u petak “ stenjale” pod najezdom snijega i snježnih nanosa.