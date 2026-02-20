VIDEO Hrebak: Dali smo gospodinu Dabri priliku da se ispriča, da kaže 'popio sam, ko Peđa Grbin, ko Puljak, prebacilo me...'

U 45. jubilarnoj epizodi podcasta "Bobu Bob" Večernjeg TV-a, kojom se obilježava godina dana emitiranja, gost je bio Dario Hrebak, predsjednik HSLS-a i gradonačelnik Bjelovara. Emisija je snimana na dan kada je u Hrvatskom saboru izglasano povjerenje novom ministru u Vladi Andreja Plenkovića i dom Vladu muči slučaj Josipa Dabre te rok od 30 dana koji je HSLS dao premijeru da "riješi problem". Hrebak je odbacio tvrdnje da je riječ o ultimatumu, ali je istodobno jasno poručio da s Dabrom – nakon svega – više ne može sjediti za istim stolom. Na početku razgovora Hrebak se osvrnuo na glasanje o novom ministru, koje je prošlo s 77 glasova. Medijske spekulacije da bi HSLS mogao promijeniti stav nazvao je netočnima. "Gledam naslove da je HSLS reternirao. Po čemu? Prošli tjedan smo dali podršku ministru. Ovaj tjedan bismo, prema toj logici, trebali reći da čovjek kojeg smo htjeli podržati više ne vrijedi. Gdje je tu principijelnost? Neka mi netko pokaže izjavu u kojoj sam rekao da ćemo glasati protiv."



Naglasio je da se oko glasanja stvorio “medijski okvir” koji nije odgovarao stvarnom stavu stranke. "Ne možemo dalje s Dabrom." Ključno pitanje za HSLS, kaže, nije bilo glasanje o ministru, nego politička odgovornost vezana uz Dabru. "Dajemo premijeru rok kao inicijativu za rješenje, a ne kao ultimatum. Pokušajte to riješiti jer mi s Dabrom ne možemo dalje biti u koaliciji. Ne možemo sjediti za stolom s čovjekom koji narušava ustavno-pravni poredak Hrvatske."



Problem, tvrdi, nije stvar ukusa nego ustavne kategorije. "Veličanje ustaštva jasno je nedopušteno prema Ustavu Republike Hrvatske, a kamoli prema zakonima." Hrebak kaže da je HSLS ostavio prostor za smirivanje situacije. "Dali smo gospodinu Dabri priliku da se ispriča, da kaže 'popio sam', ko Peđa Grbin, ko Puljak, 'prebacilo me... Bilo što da je rekao..."

No, prema njegovim riječima, to se nije dogodilo. "Poručio je da se nema za što ispričavati. To što nije pokazao kajanje govori mi da ne namjerava odustati i to je za nas neprihvatljivo." "Ne može biti dio vladajuće većine." Hrebak precizira da ne govori o mandatu u Saboru, nego o sudjelovanju u većini. "Što se nas tiče, Josip Dabro ne može biti za istim stolom za kojim sjedimo mi." "Za HSLS je važno da Josip Dabro više ne bude dio vladajuće većine i da ne sudjeluje u kreiranju odluka." Podsjetio je i na ranije incidente. "Naš prvi ozbiljan sukob s DP-om nastupio je kada su branili Dabru nakon snimke pucanja iz pištolja iz automobila. Tada sam rekao da mi se želudac okreće. Reagirali smo brzo jer smo znali da to nije kraj." Na pitanje vjeruje li Dabri, odgovorio je kratko: "Ne vjerujem."



I zaključio: "Problem je Josip Dabro. Nije problem HSLS."



Ustaštvo "na mala vrata"



Hrebak smatra da je problem dodatno težak jer dolazi iz redova vladajuće većine. "Možete biti marginalna stranka i govoriti što god želite, ali kada ste dio vladajuće većine i veličate ustaštvo, to postaje ozbiljan problem." Povukao je usporedbu s Njemačkom. "Zamislite da u Njemačkoj koalicijski partner pjeva pjesme o Adolfu Hitleru. Reakcija bi bila burna. Smatram da preko onoga što je Dabro napravio HSLS ne može prijeći."

"Mislim da Dabro nije svjestan težine onoga što čini." Otvorena je i tema zabrane simbola, uključujući zvijezdu petokraku, što Dabro traži kao uvjet da napusti Sabor. Hrebak je upozorio na praktične probleme takvog pristupa. "Kako ćete zabraniti petokraku, a da pritom ne zabranite i simbol na etiketi piva ili zastave brojnih država? U Ujedinjenim narodima pedesetak država ima zvijezdu na zastavi. To je vrlo teško provedivo." Spomenuo je mogućnost parcijalnih rješenja po uzoru na neke druge zemlje, ali je upozorio da ga zabrinjava retorika koja se pojavljuje u javnosti.



"Brine me kada se govori o ‘hrvatskim braniteljima 1941.’. Ne znam što se time želi poručiti, ali takva formulacija otvara ozbiljna pitanja.”



"To nije ultimatum”



Najviše polemike izazvao je rok od 30 dana. Hrebak inzistira da to nije ultimatum. "Za mene to nije ultimatum. Dajemo pravo izbora. Premijer mora odlučiti – ili HSLS ili Dabro." Priznao je da je premijer to mogao doživjeti drukčije. "Ne ljutim se ako je to doživio kao ultimatum." Razliku vidi u vremenskom okviru. "Ultimatum bi bio rok od 24 sata. Trideset dana je ustavni rok za rješavanje ovakvih situacija i zato smo ga dali."



Ponovio je: "Nikada ne dajemo ultimatume, bez obzira kako se to tumačilo."Plenković ima volan, ali rješenje mora postojati."

Hrebak naglašava da poštuje ulogu premijera. "Premijer je taj koji drži volan i upravlja." I dodaje: "Ako donese odluku koja nama ne odgovara, imat ću razumijevanja. Mi ćemo otići u oporbu bez ljutnje. Nismo trgovci."



No, HSLS očekuje rješenje. "Slučaj Dabre može se okončati tako da on više ne bude dio vladajuće većine." "Naći će se neko rješenje, ali ono mora biti bez Josipa."