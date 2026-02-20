Zadarski liječnici upozorili - ako nije hitno, nije za hitnu. Jedna Zadranka posjetila je u godinu dana HPOB čak 36 puta!?

"Ako nije hitno, nije za Hitnu!" - naziv je okruglog stola održanog u zadarskoj Poliklinici o problemima s kojima se suočavaju Hitni prijami Opće bolnice Zadar. Istaknute su nevjerojatne brojke prema kojima se od preko 80.000 zadarskih hitnih prijema u prošloj godini mali postotak pokazao opravdanim za hitni prijem, a liječnici ističu prije svega nužnost boljeg funkcioniranja sustava ali i educiranja građana koji moraju biti upoznati s time da su hitna stanja ona bez svijesti, teški poremećaji disanja i poremećaji rada srca. Prije dolaska na hitni bolnički prijem trebalo bi se, kako je istaknuto, u drugim slučajevima obratiti svojim liječnicima, pozvati hitnu pomoć, a vikendom posjetiti dežurnu županijsku ambulantu. No trebalo bi i prije početka turističke sezone dodatno ekipirati bolnicu s dodatnim zdravstvenim timovima jer…

- Svakom pacijentu se moramo posvetiti barem pola sata. Često nas se proziva da ne radimo dovoljno jer ljudi čekaju dugo, a ne znaju da u tom trenutku ima i ljudi koji su životno ugroženi od bolesti ili zbog ozljede. Nemamo pravo na grešku, a u pripravnosti su i po 24 sata neki od nas. I mi sagorijevamo i obolijevamo i nije lako. Čak preko 80 posto pacijenata nam dolazi bez uputnica liječnika. Imali smo na hitnom prijemu osobu koja je u jednoj godini došla 36 puta, pa to je tri puta mjesečno. Stanje je teško i na pedijatriji gdje također mali postotak zahtjeva hospitalizaciju. Rezultat svega je i da liječnici odlaze, a nas se nepravedno proziva - istaknuto je na okruglom stolu, a pogotovo se problematičnim apostrofiralo ljeto kada je uz stanovnike Zadarske županije najviše pacijenata sa zagrebačkog područja, napose s Vira, ali i Novalje kojoj je zadarska bolnica najbliža. Mnogo je i stranih državljana, a ljeti dnevno bude po 250 do 400 pregleda na hitnom prijemu.

- Zagrebačke kolege bi na odjel ginekologije morali doći pomoći ljeti - istaknuto je, također naznačavajući nužne zdravstvene turističke punktove. Na tribini su sudjelovali Marijana Surać Jurlina, voditeljica OHBP-a, Nediljko Jović, pomoćnik ravnatelja za kvalitetu,Tomislav Ledenko voditelj Odjela za pedijatriju, Tomislav Dominis, predsjednik Povjerenstva HLK Zadarske županije, Luka Rogoznica, pomoćnik ravnateljice za kvalitetu zdravstvene zaštite (Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije), te zamjenik ravnatelja Doma zdravlja Zadarske županije Mario Kožul na kojeg su liječnici posebno apelirali na pomoć u rješavanju nagomilanih problema.