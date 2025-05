FOTO/VIDEO Andrej Plenković i papa Lav XIV. srdačno su se pozdravili u Vatikanu

Papa Lav XIV., prvi američki papa, danas službeno započinje svoj pontifikat, kroz svečanu misu kojoj prisustvuju hrvatski premijer Andrej Plenković te predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković. Nakon što je Plenković zauzeo mjesto s najboljim pogledom tijekom inauguracije, odmah do pape, nakon svečane inauguracije hrvatski premijer kratko se susreo i pozdravio s novim poglavarom Katoličke Crkve u Vatikanu. Fotografije je objavio i na svojem službenom profilu na platformi X. Podsjetimo, Plenković se na Uskrs susreo i s pokojnim papom Franjom i to na inicijativu protokola Vatikana.

U Vatikanu smo sudjelovali na svetoj misi ustoličenja Svetog Oca, pape Lava XIV., novog poglavara Katoličke Crkve. Nakon mise prigodom kratkog susreta zaželio sam Svetom Ocu uspješan i dug pontifikat.



"Bilo je zadovoljstvo biti ovdje na misi ustoličenja Lava XIV. Nakon mise imao sam prigodu i osobno mu čestitati, zaželjeti dug i uspješan pontifikat, izraziti spremnost da kada god za to bude vrijeme da podsjeti Hrvatsku s obzirom na veliku privrženost hrvatskog naroda Katoličkoj crkvi. U godini smo Jubileja, 1100. godina od Splitskih crkvenih sabora kao i Hrvatskoga kraljestva, prema tome poveznice Svete Stolice i Katoličke crkve s hrvatskim narodom su snažne. Njegove poruke bile su poruke mira, socijalne pravednosti, poruke zalaganja za dijalog i solidarnost. Mislim da je on što se tiče njegova karaktera, jedna ja bih rekao lijepa kombinacija i pape Benedikta i pape Franje i dojam svih s kojima sam razgovarao je izuzetno pozitivan i želimo mu i dug pontifikat i puno zdravlja. To je lijep trenutak i zaista je lijepo svjedočiti trenutku kada novi papa počinje svoj pontifikat", rekao je Plenković nakon mise i pozdrava s papom.

Pitanje: Jeste li pratili što je govorio ovih dana posebno o umjetnoj inteligenciji?

"Mislim da je to dobro da Sveti otac prepoznaje globalne probleme i rizike velikog procesa digitalne transformacije i nevjerojatno brz napredak UI o kojem zaista moramo voditi računa da taj napredak bude strukturiran i za dobro čovjeka, to je ključno i on je skrenuo pozornost na to. To je ključna tema kada govorimo o napretku tehnologije", istaknuo je premijer.