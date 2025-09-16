Fortenova prodaje 21 benzinsku postaju Maxen u Sloveniji: Kao kupac se spominje i poduzetnik iz Hrvatske

Fortenova Grupa nastavila je prodaju imovine nekadašnjeg Agrokora. Prema pisanju ljubljanskog Dela, predmet najnovije prodaje je 21 samoposlužna benzinska postaja Maxen, kojom upravlja M-Energija, tvrtka u portfelju maloprodajnog lanca Mercator. Spomenuti je lanac benzinskih postaja nakon vodećeg Petrola, Ina-MOL-a i tvrtke Shell Adria četvrta po veličini tvrtka iz segmenta upravljanja benzinskim postajama, kojih u Sloveniji ima ukupno 527. Ljubljansko Delo kao najizglednijeg kupca navodi mađarski MOL, suvlasnika najveće hrvatske naftne tvrtke Ine, koji, kao što je poznato, ima upravljačka prava u Ini.

Drugi kandidat je, prema istom izvoru, jedan distributer pića. Međutim, čini se da te informacije nisu točne jer, kako doznajemo iz krugova bliskih MOL-u, oni nisu među kandidatima. Osim toga, čini se kako je najozbiljniji kandidat za preuzimanje jedan neimenovani hrvatski poduzetnik. Iz Fortenova Grupe potvrđuju da je u tijeku proces koji se odnosi na prodaju benzinskih crpki Maxen u vlasništvu Mercatora.

"Želimo naglasiti kako se radi o vrlo malom segmentu poslovanja Mercatora, koji čini manje od jedan posto ukupnog poslovanja kompanije. U skladu sa strategijom Fortenova Grupe, koja predviđa fokus isključivo na osnovnu djelatnost, maloprodaju robe široke potrošnje, pokrenut je proces prodaje ovog dijela poslovanja. Riječ je o 21 samoposlužnoj benzinskoj postaji u Sloveniji. Trenutačno su dvije kompanije u fazi dubinskog snimanja, a o ishodu procesa pravovremeno ćemo vas obavijestiti", poručuju iz Fortenova Grupe.

Mađarska energetska kompanija MOL trenutačno ima više od 130 benzinskih postaja u Sloveniji. MOL je na slovensko tržište ušao 2002. godine tako što je preuzeo više od 130 OMV-ovih crpki, a potom je zbog zahtjeva tamošnjeg regulatora, Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, prodao 39 tvrtki Shell Adria. MOL je u suradnji s vlasnički povezanom Inom, ako izuzmemo Mercatorove benzinske postaja Maxen, jedini vlasnik samouslužnih benzinskih postaja u Sloveniji. Krajem prošle godine vlasnički povezani Ina i MOL preuzeli su i preimenovali dvanaest bivših Hoferovih samoposlužnih benzinskih postaja u Ina Pay&go.

No, MOL je nedavno objavio da nova regulacija cijena goriva u Sloveniji predstavlja rizike za održivo funkcioniranje tržišta goriva i ugrožava sigurnost opskrbe. Stoga će preispitati planirana ulaganja i cjelokupno svoje poslovanje u toj zemlji. "Naš je cilj osigurati dugoročno pouzdanu opskrbu i kvalitetne usluge za slovenske kupce. Međutim, trenutačno nemamo drugog izbora nego preispitati naša planirana ulaganja i cjelokupno svoje poslovanje u Sloveniji", priopćili su iz MOL-a Slovenija kao odgovor na novu slovensku uredbu o određivanju cijena naftnih derivata.

Prihodi rasli do 2020.



Mercator je 2011. godine ušao na tržište naftnih derivata po uzoru na rašireni poslovni model samoposlužnih benzinskih postaja vezanih za maloprodajne lance u Francuskoj, Italiji i skandinavskim zemljama. Tada je preuzeo tvrtku En Plus nakon koje je taj posao stavio pod upravljanje tvrtke M-Energija. Delo piše da su prihodi rasli sve do 2020. godine kada su naglo pali. Naglašava se da je M-Energija većinu godina poslovala s gubitkom, uključujući i posljednje tri godine. Lani je tvrtka ostvarila 13 milijuna eura prihoda i gubitak od 709 tisuća eura.

Samoposlužne benzinske postaje rijetke su u Sloveniji, iako su raširene u Francuskoj, Italiji i skandinavskim zemljama. U Sloveniji kupci ipak češće toče gorivo na klasičnim benzinskim postajama, gdje obavljaju i druge vrste kupnje. Podsjetimo, Mercator je nedavno austrijskoj Agrani prodao prehrambenu tvrtku Mercator-Emba koja se bavi proizvodnjom preljeva i sirupa kojima opskrbljuje kupce diljem Europe.