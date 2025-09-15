Tisuću motora ukradeno iz tvornice: Nestanak ostao skriven pet godina

U tvornici Kije u indijskom Andhra Pradeshu otkriveno je da je u razdoblju od pet godina nestalo 1008 motora, a da nitko nije primijetio njihov izostanak. Policija je otkrila da su tvornički zapisi bili manipulirani. “Sumnjamo da je postojao dosluh između nekih bivših i sadašnjih zaposlenika”, izjavio je glasnogovornik lokalne policije za Economic Times.

Nestali motori otkriveni su prošlog mjeseca, dok se pripremao godišnji izvještaj tvornice. Analizom podataka uočene su nelogične brojke, što je dovelo do uključivanja policije. U početku se sumnjalo da motori nisu ni stigli u tvornicu, no detaljnija istraga pokazala je da su zapravo ukradeni iz same tvornice putem manipulacije zapisima, obavještava Revija HAK.

Kako su lopovi uspjeli iznijeti motore, policija još uvijek ne zna, a pretpostavlja se da je većina već završila na preprodaji. Dvojica bivših zaposlenika uhićena su zbog ovog zločina i suočavaju se s mogućim dugim zatvorskim kaznama. Oni su, navodno, imali i dva pomagača koji su prevozili motore i surađivali s trgovcima otpadom koji su ih dalje preprodavali.