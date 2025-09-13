Najveća ukrajinska privatna energetska tvrtka pokreće najveće sustave za pohranu energije u baterijama na svijetu

Najveća ukrajinska privatna energetska tvrtka, DTEK, pokrenula je veliko skladište baterija koje će dovoditi struju u stotine tisuća domova i ojačati mrežu uoči očekivanih ruskih napada ove zime, priopćila je tvrtka. DTEK je surađivao s američkom energetskom tvrtkom Fluence Energy Inc. - koja je projektu osigurala 698 Gridstack baterija - kako bi izgradio i spojio šest novih sustava za pohranu energije u baterijama na mrežu u Kijevskoj i Dnjepropetrovskoj oblasti. Objekt je sada najveći u istočnoj Europi, prije projekta u Bugarskoj za sustav za pohranu energije u baterijama od 124,1 megavata koji je trenutno u fazi dovršetka.