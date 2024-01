'Problem nije Puljak, Vesna Škare Ožbolt zapela je u povijesti'

Stranka Republika osnovana je prije mjesec i pol a već su je napustile potpredsjednica Vesna Škare Ožbolt i članica Predsjedništva Lea Ivanković. Jesu li i kako stranačkom vodstvu objasnile taj potez u programu Večernjeg TV upitali smo predsjednika stranke Damira Vanđelića .

'Pa Vesna i Lea rade zajedno u uredu i vjerojatno su iz tog naslova kolegijalnosti otišle obje. No, to je vrlo mali dio našeg članstva, u trenutku njihova odlaska imali smo više od tristo članova. Prema tome, nije to bitno u smislu broja članova, ali govori o tome da se mi preslagivanjem ispitujemo. Rekao bih da je Vesna, kako mi to kažemo, zapela na paradigmi stvaranja države, koja je riješena prije 30 godina i mislim da više nije aktualna. Druga paradigma bila je integracija Hrvatske u vojne i ekonomske saveze, EU i NATO i ta je paradigma također riješena. Sada je na redu treća paradigma, ona o kojoj govori Republika, a to znači ekonomsko blagostanje i da stvorimo zemlju iz koje će građani u kojoj će građani htjeti ostati, a ne otići. I očito smo na različitim razinama. Rekao bih da je Vesnin fokus ipak ostao u povijesti, a to građane više ne zanima", odgovara Vanđelić.

Na opasku kako se iz njezina kruga može čuti kako je nezadovoljna zbog ideje ulaska Republike u koaliciju s Centrom splitskog gradonačelnika Ivice Puljka, Vanđelić potvrđuje kako se s Puljkom razgovaralo, kao i sa širokim krugom drugih stranaka na centru o formiranju novih, zajedničkih političkih platformi.

"Mi smo već puno puta vrlo jasno rekli s kim ne bismo ulazili u koaliciju, a s kime smo spremni razgovarati o formiranju novih zajedničkih platformi, predizbornih ili poslijeizbornih. Kada smo razgovarali s Puljkom, prošli su se svi ideološki i programski ciljevi i postojala je visoka sukladnost jednih i drugih ciljeva. U ovom trenutku pregovora nema, međutim, oni bi se mogli u nekakvom trenutku kasnije otvoriti. Dakle, nije Puljak bio razlog odlaska gđe Vesne Škare-Ožbolt", uvjerava Vanđelić.

Puljak je, međutim, za intervju Večernjaku ovih dana izjavio kako su razgovori s Vanđelićem prestali nakon što je "krenuo sa svojom strankom i javnim istupima koji nisu u skladu s politikama Centra", dok se u njegovoj strani neslužbeno može čuti kako im je zasmetao Vanđelićev nastup u TNT-u N1 televizije, kada je izjavio da je "najjači nagon žene da rodi". Vanđelić, međutim, tumači kako je riječ o pukom izgovoru jer, ističe, nikada nije doveo u pitanje pravo žene na abortus. "Naša stranka i ja osobno smo apsolutno liberalani u odnosnu prema pobačaju. Pravo je žene da odlučuju o svom tijelu, a ono što naglašavamo je da jedan značajan dio žena donosi odluku o tome iz razloga ekonomske naravi. Država je tu prijatelj i trebala bi u takvim slučajevima ženama ponuditi ta ekonomska rješenja", pojašnjava.

Puljkov Centar na prvi je pogled ipak znatno ljeviji od Republike, a na pitanje što bi uopće bile dodirne točke te dvije opcije, Vanđelić odgovara kako je ključna zajednička točka riješenost i jedne i druge stranke da nikakva koalicija s HDZ-om ne dolazi u obzir. "HDZ treba ići na dijetu i biti maknut od svojih interesa. Jer HDZ je očigledno vrlo interesna stranka. U krivu je tko god smatra da HDZ ima određene ideologije, treba pogledati strukturu ljudi koji vode tu stranku. Ja ne vidim tu ideologiju, ništa od demokršćanstva", kaže Vanđelić.

Predsjednik stranke Republika potvrđuje da pregovara o koaliciji i s AP-om, šibensko-kninskog župana Marka Jelića i uvjerava kako su pregovori u visokoj fazi, da se razrađuju detalji te da je "stvar praktički završena". U slučaju da HDZ nakon izbora ne bude imao dovoljno ruku za sastavljanje parlamentarne većine i u trećem mandatu, za očekivati je da bi novu vladu, pa makar manjinsku, pokušale sastaviti dvije najveće stranke na ljevici, SDP i Možemo. Vanđelić, međutim, nije spreman jednoznačno odgovoriti na pitanje postoji li mogućnost da takvu vladu podrži i njegova Republika. Uvjeren je kako ni SDP ni Možemo nemaju dovoljno kadrovskog kapaciteta za preuzeti takvu odgovornost. "SDP pritom nije napravio svoj posao kad su bili u prilici da vode državu i sada se traže. Dakle, ja ne vidim u njima tu čvrstinu, niti sam vidio kad su bili na vlasti, za što nije, naravno, gospodin Grbin kriv, no činjenica je da, kad su imali priliku, nisu napravili velike pomake", govori predsjednik stranke Republika.

