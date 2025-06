Papiri odlaze u prošlost. Veliki zaokret za više od 120 milijuna eura ušteda

Saborski zastupnici u petak su pozdravili prijedlog Zakona o fiskalizaciji kojim bi se od 1. siječnja 2026. papirnati račun postupno zamijenio eRačunom do njegove pune primjene od 1. siječnja 2027. godine. To će, istaknuto je u raspravi o konačnom tekstu tog zakona, dovesti i do napretka u borbi protiv PDV prevara i utaja te smanjenja nelojalne konkurencije.

SDP-ov Boris Lalovac istaknuo je važnost suzbijanja poreznih prevara jer, kako je naveo, njihov iznos na razini EU godišnje iznosi 100 milijardi eura. Smatra da te prevare nisu problem samo za državu, nego i za poduzetnike jer sve porezne prevare "guše poduzetništvo" i fer utakmicu poduzetnika koji uredno plaćaju poreze. Lalovac je naglasio i važnost digitalizacije poslovanja kroz eRačun, kazavši da od oko 170.000 poduzetnika koji su u sustavu PDV-a, njih trećina koristi eRačun.

I HDZ-ov Petar Šimić drži kao će uvođenje opće obveze izdavanja i primanja eRačuna donijeti dodatne koristi u borbi protiv PDV prevara i utaja. "Obveza izdavanja eRačuna, uz prijenos podataka iz eRačuna Poreznoj upravi u stvarnom vremenu, omogućit će dosljednu provjeru prijavljenog i naplaćenog PDV-a", rekao je.

Ustvrdio je i kako predloženim zakonom Hrvatska dobiva najbolji sustav fiskalizacije u Europi. Uvođenje novog modela fiskalizacije, tzv. "fiskalizacije 2.0", uz digitalnu transformaciju Porezne uprave i uvođenje Registra stanovništva, predstavlja "povijesni iskorak i najveći digitalizacijsko-transformacijski projekt u Hrvatskoj ikada".

Državna tajnica u Ministarstvu financija Tereza Rogić Lugarić pojasnila je da konačni prijedlog propisuje jedinstveni porezni i pravni okvir za fiskalizaciju svih računa u krajnjoj potrošnji, izdavanje i fiskalizaciju eRačuna između poreznih obveznika te fiskalizaciju računa izdanih u poslovanju između poreznih obveznika i javnih tijela.

Istaknula je da bi se sustav fiskalizacije nadograđivao postupno i kako bi u skladu s time na snagu stupale i pojedine odredbe zakona. Tako bi 1. rujna ove godine na snagu stupile odredbe koje se odnose na fiskalizaciju računa u krajnjoj potrošnji, 1. siječnja 2026. papirnati račun postupno se zamjenjuje eRačunom do pune primjene eRačuna od 1. siječnja 2027. kada bi obveza izdavanja eRačuna bila proširena na obveznike poreza na dohodak i dobit koji nisu u sustavu PDV-a, kao i na proračunske i izvanproračunske korisnike. Ministarstvo financija procjenjuje da bi rasterećenje moglo donijeti više od 120 milijuna eura godišnjih ušteda za poduzetnike.