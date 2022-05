Finski predsjednik nazvao Putina zbog pristupanja NATO-u: 'Iznenadila me njegova reakcija'

Ruska invazija na Ukrajinu potaknula je brojne reakcije diljem svijeta, a jedna od najupečatljivijih koja bi mogla promijeniti sve je i odluka Finske da podnese zahtjev za članstvo u Sjevernoatlanski savez. Očekuje se da će to isto učiniti i Švedska.

Rusija je u više navrata jasno iskazala svoj stav o tome da širenje NATO-a blizu njezinih granica smatra direktnom prijetnjom. Ruski predsjednik Vladimir Putin sam je kazao prije nekoliko godina kako kad gleda Finsku vidi u njoj prijatelje, no ukoliko se oni priključe NATO-u onda će biti neprijatelji.

Finski predsjednik Sauli Niinistö u razgovoru za CNN prepričao je razgovor koji je jučer vodio s Putinom nakon što je Finska objavila svoje namjere da podnese zahtjev za članstvo u Sjevernoatlantskom savezu.

"Nazvao sam ga kako bih mu potvrdio da se situacija promijenila i da ćemo se kandidirati za NATO. Na isti način mi je on kazao da mi griješimo i da im oni ne prijete. Sve u svemu, razgovor je bio miran. On je bio 'cool'. Nije ponovio prijetnje koje je imao ranije kao niti one koje su dolazile od njegovih suradnika da će poduzeti nekakve vojne protuakcije, što god to značilo", opisao je Niinistö za CNN i ponovio kako Putin nije ponovio svoje prijetnje.

VIDEO: Rusija zaprijetila Finskoj i Švedskoj: 'Nećemo to jednostavno prihvatiti. Sve će se radikalno promijeniti'

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Istaknuo je da Putin nije bio iznenađen onime što mu je rekao te da je razgovor, kao što je ranije to naveo, bio miran i cool.

Na pitanje novinarke je li Putin rekao nešto što ga je iznenadilo, Niinistö je kazao: "Iznenađenje je bilo u tome što je prihvatio to tako mirno. Morate imati na umu da ono što je kazao ne znači da ne trebate biti cijelo vrijeme oprezni oko onoga što se uistinu događa. No, čini se da za sada nema problema", kazao je.

Iako u tom razgovoru Putin nije izrazio već ranije rečene prijetnje, ruski dužnosnici u ponedjeljak nisu sakrivali svoje nezadovoljstvo s odlukom Finske i Švedske.

Pratite OVDJE što se događa u Ukrajini