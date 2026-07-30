Muskov xAI tužio Minnesotu zbog zakona koji zabranjuje AI izradu lažnih golih fotografija

Elon Musk i njegova tvrtka xAI tužili su američku saveznu državu Minnesotu zbog novog zakona kojim se zabranjuje tehnologija za stvaranje lažnih golih fotografija stvarnih osoba uz pomoć umjetne inteligencije. Zakon, koji na snagu stupa 1. kolovoza, prvi je takve vrste u SAD-u, a slučaj bi mogao odrediti koliko daleko savezne države smiju ići u regulaciji AI alata, prenosi The Guardian. Iz xAI-ja poručuju da ne osporavaju zabranu dijeljenja intimnih AI sadržaja bez pristanka osoba na njima, ali tvrde da zakon zadire i u sadržaje zaštićene pravom na slobodu govora. Upozoravaju i na kazne do 500.000 dolara po prekršaju te smatraju da propis ne štiti tvrtke koje ulažu napore u sprječavanje zlouporaba.

Državni odvjetnik Minnesote Keith Ellison odgovorio je da je stvaranje golih fotografija ljudi bez njihova pristanka neprihvatljivo i da takvi sadržaji mogu nanijeti ozbiljnu emocionalnu, osobnu i profesionalnu štetu. xAI ističe da Grok već zabranjuje izradu takvih slika, suspendira korisnike koji krše pravila te primjenjuje tehničke mjere za sprječavanje njihove izrade.